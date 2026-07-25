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桌球／T聯賽首次海外開幕戰新竹登場 鄭怡靜所屬神奈川1：3吞敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
日本職業桌球聯賽T.LEAGUE今天在新竹縣立體育館舉行2026-27賽季海外開幕戰，身為地主選手的林昀儒（左）、鄭怡靜（右）將在家鄉球迷面前獻技，備受矚目。中央社 中央通訊社
日本職業桌球聯賽T.LEAGUE今天在新竹縣立體育館舉行2026-27賽季海外開幕戰，身為地主選手的林昀儒（左）、鄭怡靜（右）將在家鄉球迷面前獻技，備受矚目。中央社 中央通訊社

日本最高層級職業桌球聯賽「Nojima T.LEAGUE」，今天在新竹縣體育館首度舉行海外開幕戰，包括我國一哥林昀儒、一姊鄭怡靜都將各為其主出賽，其中下午登場的女子組賽事由木下Abyell神奈川出戰TOP少女名古屋，最終由名古屋以3：1勝出。

T聯賽首度海外開幕戰今天在新竹縣登場，吸引超過5000名球迷進場觀賽，下午舉行的女子組賽事就由鄭怡靜所屬的神奈川出戰名古屋，在首點賽事中鄭怡靜就與南韓選手柳韓娜搭檔出擊，迎戰名古屋永尾堯子／南波侑里香，柳韓娜／鄭怡靜開賽就取得5：1領先不過局中卻被打手反打出一波6：0攻勢逆轉，反倒以8：10落後，並以9：11讓對手先下一城。

第二局雙方比賽前段一路拉鋸，柳韓娜／鄭怡靜在開局落後的情況下雖然一度反超前，但局中又被對手打出4：1的攻勢逆轉，最終以8：11敗下陣來，讓名古屋率先搶下首點勝。

第二點單打則由神奈川張本美和出戰名古屋木村香純，過去曾來台參賽的張本美和目前世界排名第3已是日本一姊，對於相隔7、8年再度來台參賽，她昨天也在賽前記者會上表示相當期待。

不過面對世界排名第118名的木村香純，張本美和打得也不輕鬆，在雙方比賽前段都還在適應場地的情況下，雙方前兩局各下一城，不過後兩局張本美和在找到節奏後逐漸拉開差距，以11：8、6：11、11：9、11：4幫助神奈川扳平戰局。

第三點單打則是由神奈川岡田琴菜出戰名古屋球星木原美悠，在木原美悠以3：1勝出後。鄭怡靜也在第四點單打再度登場力拚延長戰線，面對年僅20歲的削球選手小鹽遙菜，鄭怡靜卻陷入苦戰，在前兩局的拉鋸戰中，都在9：9後未能守成，讓對手以兩個11：9拿下率先聽牌。第三局鄭怡靜開賽又陷入1：5落後，儘管鄭怡靜一度追到僅剩2分落後，但最終還是以7：11敗下陣來，本場比賽也由名古屋以3：1擊敗神奈川。

鄭怡靜 新竹 名古屋

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