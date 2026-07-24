桌球／日本桌球T聯賽將登場 張本美和來台想喝很多珍奶

日本職業桌球聯賽T.LEAGUE將於明天下午在新竹縣立體育館舉行史上首次海外開幕戰，這次跟著女子隊神奈川木下Abyell來台的張本美和笑說：「想要喝很多珍珠奶茶。」

現年18歲的張本美和成名甚早，2歲就開始接觸桌球，2018年、10歲時就獲得中國青少年公開賽U13級冠軍，2021年更以13歲年紀，獲得世界青少年錦標賽的U15女單、女雙、女團、混雙4座冠軍。

目前張本美和在世界桌球職業大聯盟（WTT）女單世界排名第3，穩居日本一姐寶座，更是世界女單前6名當中，唯一非中國籍球員。

張本美和在日本桌球T聯賽和台灣一姐鄭怡靜是隊友，這次也隨隊來台參加開幕戰，並勾起她過往的回憶。

張本美和告訴中央社記者，大概8年前還是小學生的時候，就來台參加過黃金級青少年公開賽，不過已經忘記當時在哪座城市舉辦；這次來台時間比較緊迫，除了機場、飯店、球場外，也還沒有機會逛逛。

張本美和透露，「這幾天也有台灣球迷送我一些小禮物，讓我覺得有些感動，不過我最想喝的還是珍珠奶茶，幸好今天靜姐（鄭怡靜）有買一杯給我，但我還想要再喝更多，最好再配上小籠包。」

談到隨隊來台參加桌球T聯賽海外開幕戰，張本美和也很期待，她說：「在日本，聯賽的場館都比較小，所以可以跟球迷有比較多互動，雖然台灣這次的場館好像大一點，但還是希望球迷能多進場幫球員加油。」