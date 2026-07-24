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桌球／日本桌球T聯賽台灣開幕戰 林昀儒推薦隊友吃牛肉麵
日本職業桌球聯賽T.LEAGUE將於25日在台灣舉行2026-27賽季海外開幕戰，身為地主選手的林昀儒笑說，在家鄉比賽的氛圍特別不一樣，並推薦隊友可以嘗試牛肉麵等美食。
日本桌球T聯賽將於明天迎來2026-27賽季開幕戰，並選擇前進台灣的新竹縣立體育館舉行，開啟聯盟史上首次海外開幕戰的新篇章，而這次賽事集結男、女子共4支頂尖職業球隊參賽，其中最受矚目絕對是「沈默刺客」林昀儒、「台灣一姐」鄭怡靜返台征戰，在家鄉球迷面前獻技。
身披木下Meister東京戰袍的林昀儒，今天出席賽前記者會接受聯訪時表示，在台灣比賽的氣氛完全不一樣，畢竟可能會有朋友到場支持，所以期望自己好好享受這個舞台，加上可能會有很多觀眾進場，所以前幾天還加倍訓練。
平時林昀儒常在社群媒體分享美食，進而贏得米其「林」封號，他笑說台灣有很多美食，特別推薦隊友可以嘗試牛肉麵。
林昀儒補充，接著全力備戰世界桌球職業大聯盟（WTT）橫濱冠軍賽、歐洲大滿貫賽及澳門冠軍賽，逐步朝著名古屋亞運奪牌目標前進。
至於效力於木下Abyell神奈川的鄭怡靜則透露，已經很久未於台灣出賽，心情難免有點緊張，並提到在日本T聯賽每場都有將近千人入場，很享受那種球迷大聲加油的氛圍，與2017年台北世大運的感覺很像，因此相當期待這次海外開幕戰，尤其球員與球迷的距離很近，希望讓大家感受到T聯賽的魅力。
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