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桌球／T聯賽首次海外開幕戰新竹登場 林昀儒坦言緊張加倍特訓

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
T聯賽首次海外開幕戰明天將在新竹縣登場。記者劉肇育／攝影
T聯賽首次海外開幕戰明天將在新竹縣登場。記者劉肇育／攝影

日本最高層級職業桌球聯賽「Nojima T.LEAGUE」2026-2027賽季迎來歷史性突破，由台灣品牌「蛋牌（the egg）」促成的聯盟史上首場海外開幕戰，將於明天在新竹縣立體育館震撼登場。在今天賽前記者會中，T聯賽理事長坂井一也與蛋牌總經理陳昱成共同敲開象徵賽事起點的「蛋」型裝置，揭曉主視覺「初陣」，宣告台日桌球交流邁入新篇章。

本次海外開幕戰門票開賣後隨即引發搶購熱潮，最受矚目的莫過於我國一哥林昀儒與一姊鄭怡靜將返鄉作戰，明天下午2時女子組由木下Abyell神奈川對決TOP少女名古屋；晚間7時男子組則由木下Meister東京迎戰T.T埼玉，兩大台將將在主場展現世界級球技。

「沉默刺客」林昀儒表示，「很開心開幕戰辦在台灣，希望明天能呈現好的比賽給大家。很久沒有在台灣有這樣的比賽舉行，想到觀眾可能非常多有點緊張，前幾天還特別加倍訓練。」他也展現地主之誼，熱情推薦日本隊友品嘗台灣牛肉麵。

從T聯賽第一年就參與至今的鄭怡靜則坦言，一開始得知消息非常驚訝，「海外開幕第一次就選在我非常熟悉的家鄉舉行，代表台灣有很多球迷喜歡桌球。T聯賽比賽節奏非常快且精彩，希望球迷能進場為我們加油，我昨天甚至緊張到失眠。」她也不忘推薦隊友小籠包等美食。

日本人氣球星木原美悠與張本美和亦隨隊來台。木原美悠大讚T聯賽特別的賽制與球迷互動極具魅力；暌違7、8年再度來台的張本美和則興奮表示，非常期待能在台灣比賽，希望能為球隊爭取勝利、做出最大貢獻。

林昀儒 新竹 鄭怡靜 籃球

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