中國羽賽／不敵近況火熱世界第一 楊博軒、胡綾芳混雙8強止步
BWF超級1000的中國大陸羽球公開賽今天展開8強賽程，在我國兩名男單好手周天成、林俊易相繼擊敗地主好手挺進到4強後，混雙的楊博軒／胡綾芳則是在與地主世界第一組合黃東萍／馮彥哲的對戰中以15：21、11：21敗下陣來，無緣4強。
近期狀況不錯的楊博軒／胡綾芳，在過去兩站賽事都挺進到8強賽後，本周來到超級1000的大陸公開賽，在前兩輪都上演先丟首局後逆轉勝出的戲碼，展現十足韌性，也寫下連3站晉級8強的表現。
不過今天面對世界排名第1名、近兩站在澳洲與日本接連摘冠的的黃東萍／馮彥哲，楊博軒／胡綾芳在首局前段雖然一度取得領先，但在對手重新調整後隨即遭到逆轉，最終以15：21、11：21敗下陣來，無緣4強。
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