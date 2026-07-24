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中國羽賽／林俊易晉級4強內戰周天成 台灣男單預約決賽門票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林俊易在中國大陸公開賽男單8強以27：25、21：14擊敗翁泓陽，將與周天成在4強上演台灣內戰。 法新社
林俊易在中國大陸公開賽男單8強以27：25、21：14擊敗翁泓陽，將與周天成在4強上演台灣內戰。 法新社

BWF超級1000等級的中國大陸公開賽，今天在男單8強賽場上演兩場兩岸大戰，除了一哥對決周天成出戰石宇奇外，「左手重砲」林俊易也對上世界排名第18名的翁泓陽，最終林俊易也以27：25、21：14勝出，4強賽將與周天成上演台灣內戰。

林俊易在今年全英公開賽奪下男單冠軍寫下我國羽球新歷史後，接下來卻因為傷勢問題陷入低潮，有4站都一輪遊出局，不過這次重回超級1000等級賽事他再度打出好狀態，在前兩輪賽事分別擊敗地主好手陸光祖以及世界排名第5名的法國小波波夫（Christo Popov）。

今天的8強賽林俊易則是碰上過去7度對戰僅拿下過2勝的翁泓陽，首局前段雖然林俊易一度以6：10落後，不過局中他隨即回穩以一波7：1的攻勢逆轉戰局，但翁泓陽也展現極佳韌性讓雙方又回到拉鋸局面。

關鍵時刻儘管林俊易出現網前進攻和扣殺失誤，讓翁泓陽取得3個局點，但林俊易也連續化解3個局點，包括一記幸運觸網球，讓林俊易一度振臂為自己喝采。隨後雙方也互相化解彼此局點，拉鋸到25：25後，林俊易才在個人第3個局點拿下勝利，在首局他就化解對手6個局點，苦戰32分鐘後以27：25先下一城。

在首局辛苦取勝後，林俊易第二局也乘勝追擊，開局打出4：0攻勢取得領先，儘管翁泓陽隨即以一波6：0攻勢反超前，但林俊易仍是穩住陣腳，以11：10領先進入技術暫停，並且在局末打出一波4：0攻勢，並以21：14勝出，晉級到4強賽。

在周天成、林俊易相繼擊敗石宇奇、翁泓陽後，兩人不僅將在4強會師，為台灣男單提前預約一張決賽門票外，也聯手讓地主男單在8強賽全數出局。

林俊易 周天成 羽球

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