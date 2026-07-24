快訊

中國羽賽／中止對戰球王石宇奇9連敗 周天成連續兩年挺進4強

轟北宜高鐵是盲腸高鐵！張景森批極大歷史錯誤 宣布退出民進黨

苗栗男台中商辦狂轟13槍 疑幫派背景曾捲暴力討債逼人上絕路

中國羽賽／中止對戰球王石宇奇9連敗 周天成連續兩年挺進4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成在中國大陸公開賽8強以21：14、12：21、21：15擊敗世界球王石宇奇，成功中止對戰9連敗。 法新社
周天成在中國大陸公開賽8強以21：14、12：21、21：15擊敗世界球王石宇奇，成功中止對戰9連敗。 法新社

BWF超級1000的中國大陸公開賽今天展開8強賽程，我國一哥周天成遭遇地主世界球王石宇奇，上演雙方生涯的第21度對決，最終周天成也以21：14、12：21、21：15成功報了去年4強輸球之仇，連續兩年挺進到4強賽。

去年在大陸公開賽打進到4強，但最終就是敗在石宇奇手上的周天成，今年回到此站賽事再度展現絕佳狀態，前兩輪皆以直落二擊敗加拿大楊璨以及日本奈良岡功大兩位名將，並在今天再度與石宇奇狹路相逢。周天成與石宇奇過去20度交手，僅拿下其中5勝，近期更是苦吞對戰9連敗，前一次擊敗石宇奇已必須追溯到2022年的亞運會團體賽。

而兩人今天再度交手，石宇奇仍是在首局前段掌控場上節奏，打出一波7：1攻勢拉開差距，並以11：5領先進入技術暫停。不過暫停過後周天成表現回穩，靠著沈穩的攻勢限制了石宇奇，回敬一波8：0攻勢逆轉戰局，反觀石宇奇下半局卻是自亂陣腳，多次回擊掛網或是出界，讓周天成以15：1攻勢拉開差距，並以21：14逆轉先下一城。

第二局石宇奇在重新調整後找回節奏，再次以11：6領先進入技術暫停，並以21：12扳平戰局，將比賽帶入決勝局。決勝局周天成再度出擊，開局7：2的攻勢一度拉開差距，並以11：7領先進入技術暫停，下半局周天成也未給石宇奇太多反撲機會，反將領先差距擴大到8分，並以20：13取得7個賽末點，最終也以21：15勝出，不僅中斷對戰石宇奇的9連敗，還連續兩年挺進到4強賽。

周天成 大陸 加拿大 籃球

延伸閱讀

中國羽賽／周天成闖8強 明戰地主球王石宇奇

中國羽賽／直落二拍下世界第5！林俊易勇闖8強

中國羽賽／「麟榤配」逆轉失利 連六站「一輪遊」

土銀羽球隊林芝昀 許尹鏸勇奪日本公開賽季軍

相關新聞

中國羽賽／中止對戰球王石宇奇9連敗 周天成連續兩年挺進4強

BWF超級1000的中國大陸公開賽今天展開8強賽程，我國一哥周天成遭遇地主世界球王石宇奇，上演雙方生涯的第21度對決，最終周天成也以21：14、12：21、21：15成功報了去年4強輸球之仇，連續兩年挺進到4強賽。

For Our Dream! 亞運應援曲上架 戴愛玲、Marz23獻唱為選手加油

2026年亞洲運動會及亞洲帕拉運動會即將登場，為了號召全民「前進亞運，一起上場 One Team, Step in」，運動部推出亞運應援歌曲「Our Dream」，為所有選手加油打氣。歌曲由知名歌手戴愛玲、Marz23演唱，更特別邀請到金曲獎歌手桑布伊獻聲；MV則由新銳導演彭道森執導，今天（24日）在Spotify等5個平臺同步上架，邀請大家一起收聽、為選手應援。

科技加持定向越野走入山林 北極星定向探索俱樂部提升全民地圖判讀

大暑節氣最好的選擇就是走向山林，中華民國定向越野協會於昨天（23日）舉辦「台北大探索第六段低碳山林定向體驗活動」，帶領民眾自中華科技大學登山口出發，沿南港山親山步道至富陽自然生態公園，全程約11公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。