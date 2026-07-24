中國羽賽／中止對戰球王石宇奇9連敗 周天成連續兩年挺進4強

BWF超級1000的中國大陸公開賽今天展開8強賽程，我國一哥周天成遭遇地主世界球王石宇奇，上演雙方生涯的第21度對決，最終周天成也以21：14、12：21、21：15成功報了去年4強輸球之仇，連續兩年挺進到4強賽。

去年在大陸公開賽打進到4強，但最終就是敗在石宇奇手上的周天成，今年回到此站賽事再度展現絕佳狀態，前兩輪皆以直落二擊敗加拿大楊璨以及日本奈良岡功大兩位名將，並在今天再度與石宇奇狹路相逢。周天成與石宇奇過去20度交手，僅拿下其中5勝，近期更是苦吞對戰9連敗，前一次擊敗石宇奇已必須追溯到2022年的亞運會團體賽。

而兩人今天再度交手，石宇奇仍是在首局前段掌控場上節奏，打出一波7：1攻勢拉開差距，並以11：5領先進入技術暫停。不過暫停過後周天成表現回穩，靠著沈穩的攻勢限制了石宇奇，回敬一波8：0攻勢逆轉戰局，反觀石宇奇下半局卻是自亂陣腳，多次回擊掛網或是出界，讓周天成以15：1攻勢拉開差距，並以21：14逆轉先下一城。

第二局石宇奇在重新調整後找回節奏，再次以11：6領先進入技術暫停，並以21：12扳平戰局，將比賽帶入決勝局。決勝局周天成再度出擊，開局7：2的攻勢一度拉開差距，並以11：7領先進入技術暫停，下半局周天成也未給石宇奇太多反撲機會，反將領先差距擴大到8分，並以20：13取得7個賽末點，最終也以21：15勝出，不僅中斷對戰石宇奇的9連敗，還連續兩年挺進到4強賽。