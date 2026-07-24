For Our Dream! 亞運應援曲上架 戴愛玲、Marz23獻唱為選手加油

2026年亞洲運動會及亞洲帕拉運動會即將登場，為了號召全民「前進亞運，一起上場 One Team, Step in」，運動部推出亞運應援歌曲「Our Dream」，為所有選手加油打氣。歌曲由知名歌手戴愛玲、Marz23演唱，更特別邀請到金曲獎歌手桑布伊獻聲；MV則由新銳導演彭道森執導，今天（24日）在Spotify等5個平臺同步上架，邀請大家一起收聽、為選手應援。

運動部表示，今年亞洲運動會將於9月19日至10月4日、亞洲帕拉運動會於10月18日至24日在日本愛知縣及名古屋市舉行，今年亞運標語為「前進亞運，一起上場 One Team, Step in」，象徵著把亞運轉化為每個人都能參與的「這一場」，不分選手與民眾，每個人都是同一隊，一起踏進屬於自己的場上、為更好的自己全力以赴。

為展現今年亞運的核心精神，「Our Dream」歌詞訴說不忘初心，即使面對挫折也要勇往直前，盡情享受追夢的每一刻。「希望透過歌曲傳遞勇氣給選手!」負責詞曲創作的Marz23表示，他很喜歡「去成為專注熱愛的人不追逐，也不再是為了贏」這段歌詞，因為每個人追夢過程身邊可能出現很多否定的聲音，但只要有勇氣就能追夢。

歌手戴愛玲則說，「堅持」非常重要，運動員靠著堅持比賽到最後一刻，而她身為歌手也是一樣，她非常愛唱歌，很謝謝自己一直堅持沒有放棄自己的夢想。運動部李洋部長表示，應援曲相當振奮人心，期盼所有選手們都能享受比賽、實現夢想。

「Our Dream」由桑布伊以悠遠宏亮的原住民族語吟唱作為開場，接著由Marz23、戴愛玲演唱，最後再與桑布伊的原住民族語和聲交織，為歌曲畫下充滿力量的句點。而MV畫面則呼應亞運標語及歌詞內容，呈現出各個運動種類的選手們努力的模樣，相當熱血沸騰。

運動部指出，亞運應援歌曲「Our Dream」已經在Spotify、Apple Music、YouTube Music、KKBOX、LINE MUSIC等5個平臺同步上架，今晚8點運動部官方Youtube頻道（https://www.youtube.com/@運動部taiwansports）也將上架「Our Dream」MV，歡迎全國民眾一同收看、收聽，為亞運選手加油！

收聽Our Dream：https://princessaixmarz23.lnk.to/ourdream