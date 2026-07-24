科技加持定向越野走入山林 北極星定向探索俱樂部提升全民地圖判讀

大暑節氣最好的選擇就是走向山林，中華民國定向越野協會於昨天（23日）舉辦「台北大探索第六段低碳山林定向體驗活動」，帶領民眾自中華科技大學登山口出發，沿南港山親山步道至富陽自然生態公園，全程約11公里。

這項活動由運動部全民運動署補助辦理，結合山林健行、定向越野教育、數位任務與低碳行動，提升參與者的地圖判讀、方位辨識及山域導航素養。

主辦單位特別邀請台灣野外地區緊急救護協會副理事長暨教官廖登山帶隊，現場運用數位地圖，引導參與者辨識路線、確認方位與掌握所在位置。協會表示，山友除了鍛鍊體能，更應建立基本導航觀念，學會判讀路徑與理解自身位置，提升戶外活動的自主性、安全意識與應變能力。

因應運動部成立全民運動署，並推動「山海運動聚落、聚樂、俱樂部公私共推計畫」，中華民國定向越野協會成立「北極星定向探索俱樂部」，透過公私協力與跨域合作，將定向越野由專業競賽推廣至山林與日常生活。

活動同步導入「探碳路 LetSporTour」數位系統，讓參與者在行進中完成定位打卡、任務解鎖、照片紀錄與互動探索，並記錄交通碳排；完賽後可取得運動節能減碳成就證書，讓每一次山林體驗都留下可追蹤、可分享的永續成果。

北極星定向探索俱樂部預計於8月至10月底持續舉辦常態性體驗營，歡迎親子家庭、登山新手及喜愛戶外山林的民眾踴躍參與。活動資訊可搜尋「中華民國定向越野協會」Facebook粉絲專頁。