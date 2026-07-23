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網球／連五場超級搶十奪勝 詹皓晴布拉格逆轉闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴（左）和加藤未唯布拉格女網賽晉級四強。圖／劉雪貞提供（資料照）
詹皓晴（左）和加藤未唯布拉格女網賽晉級四強。圖／劉雪貞提供（資料照）

我國網球女將詹皓晴上一站在雅典女網賽終結超過27個月「冠軍荒」，和日本搭檔加藤未唯轉戰布拉格延續勝場，名列第3種子的台日組合今天碰波蘭法爾科夫絲卡（Weronika Falkowska）／美國史密絲（Alana Smith）雖失去首盤，但演出逆轉勝，跨站連5場都打到「超級搶10」出線，挺進布拉格女網賽最終4強。

台日組合首輪碰捷克青少女組合克雷喬娃（Tereza Krejcova）／若爾扎科娃（Denisa Zoldakova），先失首盤下後來居上，今天碰波蘭、美國聯軍，首盤在被連破發球局下以1：6讓出。

第二盤台日組合又先遭到破發，所幸先回破扳平，盤末再完成關鍵破發，以7：5扳平盤數，再度將戰局延長到「超級搶10」。

第3種子在「超級搶10」一路領先，最終以10：7打下勝利，歷時1小時又32分鐘闖進4強。

台日組合前一站在雅典女網賽只有首戰直落二勝出，後三場都是打到決勝的「超級搶10」，布拉格女網賽前兩輪也是「打好打滿」，目前已締造連5場「超級搶10」奪勝戰績，下戰將和捷克組合哈夫利奇科娃（Lucie Havlickova）／薩姆森（Laura Samson）搶決賽門票。

詹皓晴 波蘭 捷克

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