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亞運／網球隊總教練謝政瀛捲場外風波 網協強調不預設立場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

2026年名古屋亞洲運動會網球代表隊總教練謝政瀛，近日捲入場外私領域風波引發話題。

中華網協在今天也發出聲明強調，在與謝政瀛聯繫後他否認相關指控，事件具體事實及相關責任仍有待權責機關進一步釐清，網協將不會預設立場。

中華民國網球協會聲明稿

近日有關2026年愛知－名古屋亞洲運動會網球代表隊總教練謝政瀛先生之相關報導，引發社會各界關注，中華民國網球協會謹就相關事項說明如下：

一、針對近期媒體報導內容及運動部與社會各界之關切，本會已聯絡上謝政瀛先生本人，謝政瀛先生表示網路所報均與事實不符，否認相關指控，目前事件之具體事實及相關責任仍有待權責機關進一步釐清，本會不宜於事實尚未明確前逕予認定或預作判斷。

二、本案所涉事項是否與代表隊職務、組訓工作、本會相關規範或經費使用有所關聯，尚待進一步釐清。倘後續有具體事證，或經相關權責機關調查確認，涉及代表隊組訓或本會相關規定者，本會將依相關規範及程序審慎處理。

三、本會尊重司法程序及相關權責機關之調查與處理，對於尚待釐清之事項，不預設立場或評論，並將持續掌握事件後續發展，視實際情形採取必要之處置。

本會感謝運動部及社會各界對我國網球運動之關心與監督。未來本會仍將秉持專業、公正及依規定辦理之原則，持續推動各項代表隊組訓工作，維護代表隊及選手權益，並期盼社會各界持續支持我國網球運動，共同為2026年愛知－名古屋亞洲運動會中華代表隊加油。

謝政瀛

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