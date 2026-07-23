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足球／亞運女足分組出爐 足協理事長：新教練領軍衝擊4強

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華足協理事長張璨（右2）。記者劉肇育／攝影
中華足協理事長張璨（右2）。記者劉肇育／攝影

名古屋亞運女足分組抽籤結果今天出爐，中華女足本屆與強敵日本、泰國越南同組，中華足協理事長張璨今天受訪時指出，雖然同組有勁敵日本，但在分組態勢與新任比利時籍總教練帶領下，球隊呈現出與過往截然不同的新氣象，將以衝擊4強為目標。

今年名古屋亞運女足共計有12隊參賽，分成3組、每組4隊進行小組賽，除了分組前2名球隊直接晉級外，另外將擇優2支表現較佳的分組第3名晉級8強。

談到分組形勢，張璨分析，在籤運安排下，若是能順利搶下分組較佳排名，進入淘汰賽後遇到的對手相對有機可乘，晉級8強希望很大，甚至有機會挑戰前4強。他直言，相較於過往對手強度帶來的艱辛考驗，這一次女足陣容整體平均年齡較輕、體能狀況優異，展現出極佳的競爭力。

除了分組形勢，新任比利時籍總教練派翠克（Patrick De Wilde）的到來，更為中華女足注入全新能量。張璨透露，新教練帶隊方式與過去截然不同，從隊員的體能訓練到身材雕塑均著手加強，大幅增加重訓比重與能量。

張璨表示，過去團隊較偏重防守，而派翠克則相當強調團隊運作與整體戰術發揮。目前球隊已展開長期集訓，並獲得木蘭聯賽各俱樂部全力支持，全員在大太陽下極力磨合戰術。隨著體能與團體戰術同步提升，期盼展現煥然一新的隊風，在亞運賽場踢出佳績。

中華足協 泰國 越南

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