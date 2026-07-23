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桌球／WTT烏蘭巴托支線賽 16歲黃哲硯男單奪冠

中央社／ 台北23日電
洪哲硯。 智淵乒乓運動館(資料照)
洪哲硯。 智淵乒乓運動館(資料照)

台灣16歲小將黃哲硯，今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）烏蘭巴托支線賽男單決賽，以12比10、12比10、11比9擊敗新加坡的洪耀恩，拿下生涯首場成人組賽事冠軍。

今年8月6日才會滿17歲的黃哲硯，本週是生涯第2度挑戰支線賽的成人組，結果他一路過關斬將，順利在今天的男單決賽，遇上世界排名第146名的洪耀恩。

世界桌球職業大聯盟（WTT）烏蘭巴托支線賽，黃哲硯在決賽首局開打後，以1比3落後，但隨即連得4分逆轉戰局，並且以10比7取得局末點，儘管被追平，但仍順利連拿2分搶下首局。

第2局戰況如出一轍，同樣開賽黃哲硯先以1比3落後，接著又連得5分超前比數，隨後又被追平，雙方經歷4度平手，才又在9比10落後時連得3分收下第2局。

打出氣勢的黃哲硯，在第3局和對手多次拉鋸，不過他展現初生之犢的精神，在8比9落後時，靠著出色的強勢進攻連拿3分，如願直落3收下比賽勝利。

黃哲硯師承莊智淵，在今年的U19國手排名賽拿下第2名，才在這一站決定直接挑戰成人組賽事。

WTT的賽事體系分為WTT系列賽（WTTSeries）、WTT支線系列賽（WTT Feeder Series）和WTT青少年系列賽（WTT Youth Series）。

WTT系列賽是頂級賽事，又再區分不同等級賽事；至於WTT支線系列賽是屬於基礎性賽事，位列WTT系列賽之下，而WTT青少年系列賽是起步級賽事。

新加坡 大聯盟

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