亞運／葉芝妤成首名電競亞運女國手 背後是媽媽不設限支持

從幼稚園就開始接觸電競的葉芝妤，如今將代表中華征戰名古屋亞運，締造隊史首名女選手里程碑，而追夢背後正是媽媽給予全力支持，讓她不設限朝著電競之路前進。

電競從2018年雅加達亞運納入示範項目後，上屆杭州亞運升格為正式項目，不過中華電競隊「清一色」是男選手，如今現年24歲的葉芝妤打破框架，順利選上名古屋亞運「永劫無間」國手，更寫下隊史首名亞運女選手紀錄。

有趣的是，葉芝妤原本只想默默代表中華征戰亞運，沒想到媽媽一篇社群貼文「不小心」連動到Threads，讓她的名字瞬間進入大眾視野。葉芝妤今天接受中央社專訪時笑說，一開始對成為亞運國手沒有特別想法，沒想到現在被媽媽搞得壓力有點大，「我有跟她說『冷靜一點』。」

然而，葉芝妤選擇走上電競之路，秉持開放教育方式的媽媽絕對在背後推了一把，根據媽媽回憶，在葉芝妤4、5歲時，一家人就會攜手打「絕對武力Online」（CSO），而葉芝妤已經會拿狙擊槍「爆頭」，展現絕佳天分，但葉芝妤對這段過往沒有印象，「我倒是記得被殭屍嚇到。」

從打遊戲中找到樂趣，葉芝妤在電競的陪伴下長大，同時做好媽媽要求「不要做壞事」、「兼顧課業」的原則，因此得到大力支持，甚至在猶豫是否前往亞運培訓隊時，也是媽媽鼓勵「不要錯失這個機會」，「我們相處就像朋友，有什麼事也都會跟她分享。」

相較於女兒個性內向，性格超E的葉芝妤媽媽則表示，年輕時也愛玩線上遊戲，所以不會特別限制女兒，還親自陪著打手遊，並扮演掏錢買裝備的角色、擔任女兒「提款機」，只是一起打「傳說對決」被嫌棄跟不上腳步，「她打遊戲那個指頭好像機器，動得超級快。」

談到寶貝女兒當上國手，葉芝妤媽媽言語中滿是驕傲，她透露一開始有點擔心女兒是不是碰上詐騙，直到名古屋亞運名單公布那一刻，才無預警得知女兒成為亞運國手，當下激動之情難以言喻，甚至把女兒亞運名單的照片放在美甲店的櫃檯上。

「因為我有在看中職，我知道亞運是超大的比賽，尤其現在變成國手媽媽，感覺有點驕傲。」葉芝妤媽媽打趣說道，「但也不會給她太多壓力，只要盡力發揮就好。」

名古屋亞運電競隊拚首金 李洋鼓勵選手

名古屋亞運台灣電競代表隊將力拚隊史亞運首金，運動部長李洋今天出席亞運電競選手嘉勉儀式時表示，這次派出7個電競項目、共40名隊職員參賽，邀請大家關注選手在亞運的表現。

第25屆漫畫博覽會今天在台北世貿一館登場，而中華民國電子競技運動協會主辦大專盃「永劫無間」電競賽事，並邀請名古屋亞運「永劫無間」台灣代表隊選手出席，同時參加亞運電競選手嘉勉儀式。

運動部長李洋今天在致詞時表示，很開心代表運動部來到現場，這次名古屋亞運共派出7個電競項目、共40名隊職員參賽，希望在運動部、電競協會攜手努力下，讓電競運動、產業的發展越來越好，並期望大家關注60天後電競選手在亞運的優異表現。

名古屋亞運「永劫無間」台灣代表隊長陳尚億則表示，目標絕對是力拚登上頒獎台，並自評最大假想敵是中國，泰國則是實力接近，「雖然可能有一定難度，但還是希望幫助台灣奪牌。」

上屆杭州亞運台灣電競代表隊拿下2銀、2銅，而這次派出史上最大團的參賽人數，項目橫跨競技武術、寶可夢大集結、英雄聯盟、絕地求生M亞運版、第五人格亞運版、永劫無間及魔法氣泡，力拚隊史首面亞運金牌。