足球／安聯小小世界盃決賽8月北田登場 首辦U15國際邀請賽

全台規模最大、最具國際視野的基層足球盛宴「2026安聯小小世界盃」，歷經全國八大賽區、長達三個月的激烈預賽後，最終70支菁英隊伍脫穎而出，將於8月1日至2日在台北市立田徑場展開總決賽爭霸。今年賽事除吸引1185隊熱情參與，更迎來全新里程碑，首度舉辦「U15國際足球友誼邀請賽」，開創台灣基層足球國際交流新頁。

安聯人壽冠名贊助小小世界盃已邁入第12年，報名隊數從首屆200多隊呈爆發性成長，今年已有超過千隊、逾1.2萬個家庭投入這場盛會。安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示，安聯在德國、美國、澳洲、義大利等國都有專屬球場，「我們在台灣也希望擁有自己的球場，如果足協有合適地點，非常歡迎告訴我們。」

曾在9個國家生活過的羅偉睿也以個人經驗感性分享，自己正是透過踢足球結交許多來自世界各地的好朋友，「安聯的精神就是把人連結在一起，這也是我們致力推廣運動與小小世界盃的核心理念。」身為奧運與帕運的長期贊助商，安聯期盼將世足熱潮延續至基層，培養孩子團隊合作與面對挑戰的勇氣。

本屆賽事以「足球無國界，夢想零距離」為主題，7月31日搶先登場的「U15國際足球友誼邀起賽」，將邀請印尼安聯人壽與泰國青年勁旅來台，對決金門隊與2025年冠軍台中代表隊。中華民國迷你足球協會秘書長張武業特別感謝全台家長的不畏豔陽相挺，期許這群足球種子透過跨國交流，在夢想舞台上勇敢「足」夢。