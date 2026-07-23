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中國羽賽／周天成闖8強 明戰地主球王石宇奇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。 美聯社
周天成。 美聯社

我國羽球「一哥」周天成今天在中國公開賽直落2拍下日本好手奈良岡功大，8強門票到手，明天將對決地主「世界球王」石宇奇，爭取4強資格。

世界排名第6的小天目前36歲，過去和小11歲的奈良岡功大先取得交手5連勝，但去年年中賽吞下對戰首敗，今年新加坡公開賽首輪碰頭又吞敗。今天上演第8度交鋒，首局前段雙方比分拉鋸，小天7：7後連拿3分取得領先，以21：13先下一城。

第二局小天最多5分領先雖被奈良岡功大追平甚至1分反超，不過12：13落後下打出連拿5分攻勢要回領先，最終以21：15終止對戰連敗，挺進最終8強，明天將挑戰連兩輪對手傷退的石宇奇。

中國公開賽屬於BWF一年只有四站的超級1000大賽，總獎金高達200萬美元，僅次於年終賽，共有7組台將闖進第二輪，周天成名古屋亞運隊友「左手重砲」林俊易稍早登場，世界排名13的他以21：18、21：13力退世界第5的法國名將小波波夫（Christo Popov），和小天分頭闖進8強。

今天率先上陣的混雙組合楊博軒／胡綾芳以14：21、21：15、21：19逆轉日本組合霜上雄一／保原彩夏，接續上陣女單黃宥薰以12：21、17：21不敵南韓金佳恩，混雙葉宏蔚／詹又蓁以19：21、11：21敗給世界排名第4的泰國組合差蓬（Dechapol Puavaranukroh）／素比莎拉（Supissara Paewsampran），吞下交手8連敗。

女單僅存希望林湘緹和女雙唯一代表胡綾芳／鄭宇倢接續都將上陣搶8強門票，胡鄭配將強碰列頭號種子的地主劉聖書／譚寧。

周天成 羽球 新加坡 籃球

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