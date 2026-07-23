跆拳道／永慶高中好手陳彥蓉征戰韓國公開賽 勇奪青年女子46公斤級銅牌

永慶高中跆拳道隊學生陳彥蓉今年暑假代表中華隊參加春川韓國公開賽，在高強度競爭中保持穩定發揮，勇奪青年女子組46公斤級銅牌，披上中華隊戰袍上台領獎，為中華隊、嘉義縣及永慶高中再添一面國際賽獎牌，陳彥蓉希望未來持續精進，朝更高目標邁進。

教練陳世凱說，陳彥蓉今年入選運動部培育優秀或具潛力運動選手計畫，先赴韓國移地訓練，再代表中華隊出征國際賽，在高強度對戰中保持冷靜心態，確實執行戰術，充分展現平時訓練成果，這面銅牌是多年努力結晶，期待她持續突破自我，在國際賽事再創佳績。

陳彥蓉分享，能夠代表中華隊站上國際賽場並獲得銅牌，讓她感到非常榮幸，也感謝教練、家人及學校一路以來的支持與鼓勵，這面獎牌對她而言是一個新的開始，未來將持續精進自己，朝更高目標邁進，為台灣爭取更多榮耀。

校方表示，今年暑假永慶高中共有2名學生入選中華隊，陳彥蓉勇奪春川韓國公開賽銅牌，木球隊學生林耘蓁也將前往馬來西亞檳城參加第10屆世界盃木球錦標賽。林耘蓁擔任今年全中運開幕典禮聖火代表，陳彥蓉擔任運動員宣誓代表，皆從全中運代表走向國家代表隊。

永慶高中校長郭春松說，學生代表國家出賽並站上國際賽頒獎臺，是全校師生共同的驕傲，也是選手努力、教練專業指導、家長支持及學校長期培育共同累積的成果，將持續提供完善訓練環境，培育更多優秀運動人才，讓世界看見臺灣、看見嘉義、看見永慶高中。

嘉義縣永慶高中跆拳道好手陳彥蓉今年征戰春川韓國公開賽，勇奪青年女子46公斤級銅牌。圖／校方提供