中國羽賽／周天成勝奈良岡功大 晉級男單8強

台灣羽球男單一哥周天成，今天在BWF超級1000的中國羽球公開賽16強，面對日本好手奈良岡功大，以21比13、21比15過關終止對戰2連敗，順利闖進最終8強。

世界羽球總會（BWF）男單排名第6的周天成，賽前對上世界第10的奈良岡功大，雖以5勝2敗居上風，但最近2次交手，周天成都吞下敗仗，前一次贏球已是2024年8月的日本公開賽。

首局開打周天成就取得5比2領先，儘管後續被追平，但周天成今天面對奈良岡功大，打定主意有機會就主動強攻，不給對手多拍機會，順利在7比7平手時帶出一波10比4的攻勢奠定首局勝基。

第2局周天成打法如出一轍，開賽就取得9比4優勢，只可惜接下來體能有些下滑，導致主動失誤過多，被對手追成13比13的平手。

幸好周天成撐過撞牆期，回敬一波6比1攻勢取得優勢，並且在20比15出現賽末點時，靠著一記反手拍壓迫對手回球出界，順利收下勝利。

周天成告訴中央社記者，奈良岡功大一直都是很難應付的對手，不但體能好打球也很磨，「我就是保持耐性，有機會就主動一點，不要陷入對手的節奏。」

另外，「左手重砲」林俊易，今天16強對上法國好手波波夫（Christo Popov），靠著精準的四角拉吊拖垮對手體能，讓波波夫頻頻發生失誤，加上突擊劈殺也都很到位，輕鬆以21比18、21比13過關。

楊博軒/胡綾芳逆轉勝 晉級BWF中國羽球賽8強

BWF超級1000等級的中國羽球公開賽，台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳，以14比21、21比15、21比19逆轉擊敗日本組合霜上雄一、保原彩夏，順利挺進8強。

台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳，在本週的世界羽球總會（BWF）世界排名狂升5名，來到世界第15，今天是生涯首度對壘世界第13的霜上雄一、保原彩夏。

首局台灣組合開賽失誤過多，儘管比賽中段一度追至11比11，但隨後又被對手連拿6分拉開差距，不得不先讓出第一局。

不過從第2局，台灣組合降低主動失誤率，加上胡綾芳在網前防守、做球都相當到位，讓他們始終保持領先，如願追回一局。

關鍵決勝第3局，雙方打來膠著，不過就在經歷8次平手後，楊博軒、胡綾芳於13比13時連得2分取得些微優勢，台灣組合就靠著這微小分差，一路領先到比賽結束。

這也是楊博軒與胡綾芳，在今年4場BWF超級1000等級賽事中，首度闖進8強。

至於另一台灣混雙組合、今年全英羽球公開賽冠軍葉宏蔚、詹又蓁，今天在16強對上大會第4種子泰國組合德查蓬（Dechapol Puavaranukroh）、素比莎拉（Supissara Paewsampran）。

台灣組合首局尾聲一度以19比17領先，沒想到被對手連得4分，以19比21吞敗；第2局台灣組合明顯氣勢被打垮，輪轉及回球都不到位，再以11比21敗北，也吞下雙方對戰的8連敗。