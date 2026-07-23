快訊

血染埔里鄉間道路！移工聚會飲酒爆口角 1男腹背遭砍多刀慘死

先破牆再鑽洞引爆！伊朗精準攻擊美中情局據點 俄國疑暗中協助

日本人如何洗錢炒房？都心寺廟變建案 墓地轉身成豪宅

聽新聞
0:00 / 0:00

自由車／環法日月潭站攜手Daniel Wong 跨界打造官方限定車衣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第三屆 L’Étape by Tour de France Sun Moon Lake宣布與國際知名華裔設計師 Daniel Wong 展開首次聯名合作。圖／大會提供
第三屆 L’Étape by Tour de France Sun Moon Lake宣布與國際知名華裔設計師 Daniel Wong 展開首次聯名合作。圖／大會提供

隨著2026 Tour de France（環法自行車賽）正式開賽，全球車迷目光再次聚焦這項擁有超過120年歷史的自行車最高殿堂。將於2026年10月3日舉行的第三屆 L’Étape by Tour de France Sun Moon Lake，也正式宣布與國際知名華裔設計師 Daniel Wong 展開首次聯名合作，推出兩款2026官方限定車衣，象徵賽事邁向第三屆的重要品牌里程碑。

L’Étape by Tour de France 是由環法賽主辦單位 Amaury Sport Organisation（ASO）唯一官方授權的全球系列挑戰賽，讓全球自行車愛好者得以在世界各地體驗最接近 Tour de France 的騎乘氛圍。日月潭站自創辦以來，不僅吸引來自全球多國車友參與，更逐步建立台灣最具國際辨識度的自行車品牌賽事。

今年推出的官方限定車衣共有兩款「Tribute Edition」向環法百年傳奇致敬，以冠軍黃衫、登山王紅點衫、衝刺王綠衫及最佳年輕車手白衫四件傳奇領騎衫為創作核心，透過 Daniel Wong 的設計語彙重新演繹 Tour de France 的榮耀精神；「Speed Camo Edition」則以環法經典黃色搭配象徵賽道岩石地貌的岩石灰，融合 Daniel Wong 品牌狂野、探索的設計DNA，展現速度與挑戰極限的賽事精神。

Daniel Wong 表示，自己多年來都是 Tour de France 的忠實觀眾，每年環法賽期間都會持續關注賽事，同時也是自行車運動愛好者，曾騎乘單車走訪台灣各地。今年除了設計官方車衣外，更將親自站上 L’Étape Sun Moon Lake 起跑線，希望以車友身分體驗官方授權環法挑戰賽的魅力，並與世界各地車友共同完成這場屬於台灣自行車界的盛典。

主辦單位表示，Daniel Wong 的加入，不只是設計合作，更代表 L’Étape Sun Moon Lake 持續以國際化視野推動品牌升級。透過時尚設計、運動文化與國際IP的跨界合作，希望讓更多不同族群認識自行車運動，吸引更多國內外車友參與，持續提升台灣在全球自行車旅遊版圖中的能見度。

第三屆 L’Étape by Tour de France Sun Moon Lake宣布與國際知名華裔設計師 Daniel Wong 展開首次聯名合作。圖／大會提供
第三屆 L’Étape by Tour de France Sun Moon Lake宣布與國際知名華裔設計師 Daniel Wong 展開首次聯名合作。圖／大會提供

2026年同時也是日月潭的重要里程碑。ASO 日前正式公布『2026 Ville à Vélo du Tour de France（Tour de France Cycle City）』認證名單，日月潭以低碳自行車旅遊目的地獲頒認證，成為台灣首座、亞洲唯一獲選城市，與法國里昂、西班牙巴塞隆納及瑞士洛桑等全球25座環法城市並列，象徵台灣自行車旅遊已正式站上國際舞台。

第三屆 L’Étape by Tour de France Sun Moon Lake 不只是年度賽事，更代表台灣持續透過國際運動IP串聯運動、觀光與城市品牌發展。從官方授權賽事、國際設計師聯名，到 Cycle City 國際認證，日月潭正逐步建立屬於亞洲的 Tour de France 傳奇。大會期待透過國際級賽事品質、亞洲唯一的城市榮譽，以及兼具時尚與機能的聯名裝備，為所有參賽者帶來無與倫比的「環法級」騎乘體驗。

華裔 自由車

延伸閱讀

新加坡暑期觀光經濟 F1展亞洲首秀、水族館推潮玩

自由車／數據不再看得到吃不到 Bryton發表新系統讓騎士專注享受騎乘

東海大學EMBA26人逆風迎戰 48小時完成1055公里環台壯舉

BTS柾國把巴黎變主場 Balenciaga、HUBLOT上身 演唱會變伸展台

相關新聞

MLB／李灝宇睽違10場再開轟 本季第5轟是超前3分彈！

老虎隊今天客場對上小熊隊，李灝宇先發上陣，並在第2打席就開砲，睽違10場比賽再開轟，4局上轟出一發突破僵局的3分全壘打，個人本季第5轟出爐，幫助老虎隊打下4：1領先。

MLB／又是鄭宗哲守住最後一球！紅襪追平隊史80年來最長15連勝

紅襪隊今天與金鶯隊進行雙重賽，台灣內野手鄭宗哲首戰先發上陣，擔任游擊手、打第9棒，3打數沒有安打，但紅襪隊靠著首局灌進4分，終場以6：3勝出，追平隊史80年來最長的15連勝紀錄。

亞洲職棒打回大聯盟！ 本季光芒馬丁尼茲、國民葛里芬是最佳代表

本季亞洲職棒選手成功重返大聯盟的例子再度增多，其中光芒的馬丁尼茲與國民的葛里芬為最佳代表。這些曾在亞洲打球的投手今季均展現驚人表現，成為球迷津津樂道的勵志故事。

中職／高中軟式組應屆生職棒第一人 金門洪嘉恩想挑戰極限

金門選手洪嘉恩成為首位高中軟式組應屆生獲職棒指名的球員，他坦言責任重大，並希望挑戰自我極限。洪嘉恩在多場比賽中展現出色實力，已成功突破投球速度紀錄。

世足賽／梅西傳承金球密碼 亞馬爾：鼓勵與金牌同等珍貴

2026美加墨世足賽日前在紐約大都會球場劃下完美句點，賽後場上出現極具傳承意味的一幕，19歲的西班牙小將亞馬爾（Lamine Yamal）與39歲的阿根廷傳奇巨星梅西（Lionel Messi）擁抱寒暄，亞馬爾隨後透露了兩人交談的細節，直言梅西對他說的這番話，其價值與世足金牌「一樣珍貴」。

世足賽／3.5萬人番茄小鎮成冠軍搖籃 西國雙星榮歸獲頒「等重番茄」

在剛落幕的世足賽中幫助「無敵艦隊」西班牙勇奪隊史第二座金盃後，中場好手魯伊斯（Fabián Ruiz）與加維（Gavi）本周榮歸故里，回到家鄉洛斯帕拉西奧西維利亞夫蘭卡（Los Palacios y Villafranca）接受英雄式的熱烈歡迎，並成該鎮史上第2、3位獲得等體重番茄的世界足球冠軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。