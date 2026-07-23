自由車／環法日月潭站攜手Daniel Wong 跨界打造官方限定車衣

隨著2026 Tour de France（環法自行車賽）正式開賽，全球車迷目光再次聚焦這項擁有超過120年歷史的自行車最高殿堂。將於2026年10月3日舉行的第三屆 L’Étape by Tour de France Sun Moon Lake，也正式宣布與國際知名華裔設計師 Daniel Wong 展開首次聯名合作，推出兩款2026官方限定車衣，象徵賽事邁向第三屆的重要品牌里程碑。

L’Étape by Tour de France 是由環法賽主辦單位 Amaury Sport Organisation（ASO）唯一官方授權的全球系列挑戰賽，讓全球自行車愛好者得以在世界各地體驗最接近 Tour de France 的騎乘氛圍。日月潭站自創辦以來，不僅吸引來自全球多國車友參與，更逐步建立台灣最具國際辨識度的自行車品牌賽事。

今年推出的官方限定車衣共有兩款「Tribute Edition」向環法百年傳奇致敬，以冠軍黃衫、登山王紅點衫、衝刺王綠衫及最佳年輕車手白衫四件傳奇領騎衫為創作核心，透過 Daniel Wong 的設計語彙重新演繹 Tour de France 的榮耀精神；「Speed Camo Edition」則以環法經典黃色搭配象徵賽道岩石地貌的岩石灰，融合 Daniel Wong 品牌狂野、探索的設計DNA，展現速度與挑戰極限的賽事精神。

Daniel Wong 表示，自己多年來都是 Tour de France 的忠實觀眾，每年環法賽期間都會持續關注賽事，同時也是自行車運動愛好者，曾騎乘單車走訪台灣各地。今年除了設計官方車衣外，更將親自站上 L’Étape Sun Moon Lake 起跑線，希望以車友身分體驗官方授權環法挑戰賽的魅力，並與世界各地車友共同完成這場屬於台灣自行車界的盛典。

主辦單位表示，Daniel Wong 的加入，不只是設計合作，更代表 L’Étape Sun Moon Lake 持續以國際化視野推動品牌升級。透過時尚設計、運動文化與國際IP的跨界合作，希望讓更多不同族群認識自行車運動，吸引更多國內外車友參與，持續提升台灣在全球自行車旅遊版圖中的能見度。

第三屆 L’Étape by Tour de France Sun Moon Lake宣布與國際知名華裔設計師 Daniel Wong 展開首次聯名合作。圖／大會提供

2026年同時也是日月潭的重要里程碑。ASO 日前正式公布『2026 Ville à Vélo du Tour de France（Tour de France Cycle City）』認證名單，日月潭以低碳自行車旅遊目的地獲頒認證，成為台灣首座、亞洲唯一獲選城市，與法國里昂、西班牙巴塞隆納及瑞士洛桑等全球25座環法城市並列，象徵台灣自行車旅遊已正式站上國際舞台。

第三屆 L’Étape by Tour de France Sun Moon Lake 不只是年度賽事，更代表台灣持續透過國際運動IP串聯運動、觀光與城市品牌發展。從官方授權賽事、國際設計師聯名，到 Cycle City 國際認證，日月潭正逐步建立屬於亞洲的 Tour de France 傳奇。大會期待透過國際級賽事品質、亞洲唯一的城市榮譽，以及兼具時尚與機能的聯名裝備，為所有參賽者帶來無與倫比的「環法級」騎乘體驗。