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中國羽賽／葉宏蔚、詹又蓁力退韓國組合 混雙闖頭關

中央社／ 台北22日電
葉宏蔚(左)與詹又蓁。 新華社(資料照)
葉宏蔚(左)與詹又蓁。 新華社(資料照)

世界羽聯（BWF）超級1000系列的中國羽球公開賽，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁今天在首輪以21比19、21比14擊敗韓國組合金在賢、張荷貞，順利闖過頭關前進次輪。

混雙世界排名第10名的葉宏蔚、詹又蓁，這次中國羽球公開賽首輪對戰世界排名40名的韓國組合金在賢、張荷貞，而台灣組合展現絕佳狀態，僅花費34分鐘就以直落二取勝，如願晉級次輪。

此役是兩組人馬首度正面交鋒，葉宏蔚、詹又蓁在首局開打後，靠著強勢進攻取得先機，搭配葉宏蔚頻頻以虛攻破壞對手節奏，讓台灣組合開局手握8比1領先，沒想到葉宏蔚、詹又蓁在技術暫停後陷入亂流，甚至遭到扳平比分，所幸詹又蓁關鍵時刻把握住網前得分機會，幫助兩人以21比19先馳得點。

帶著聽牌優勢進入第2局，葉宏蔚、詹又蓁擺脫一開始對手的糾纏後越打越順，甚至一度拿到7分領先，就算被對手連得3分縮小分差，但葉宏蔚連續殺球得分讓台灣組合找回氣勢，最後在對手推後場出界情況下，葉宏蔚、詹又蓁再以21比14奪勝。

另外，年僅22歲、女單世界排名26名的好手黃宥薰，今天首輪對戰世界排名第9的泰國女將李美妙，而黃宥薰從首局開打後繳出不俗內容，並取得11比8領先，接著更藉由李美妙傷退，兵不血刃搶下晉級門票。

羽球 葉宏蔚 韓國 籃球

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