網球／延續雅典捧冠氣勢 詹皓晴布拉格開紅盤

剛在雅典女網賽終結超過27個月「冠軍荒」，我國女將詹皓晴和日本搭檔加藤未唯本周延續連勝，布拉格女網賽首戰碰捷克青少女組合克雷喬娃（Tereza Krejcova）／若爾扎科娃（Denisa Zoldakova），雖失去首盤仍在「超級搶10」演出逆轉勝，以第3種子身份挺進8強。

詹皓晴周日剛和加藤未唯打下雅典女網賽金盃，這是詹皓晴生涯第22座WTA巡迴賽冠軍，終結2024年4月司徒加特女網賽至今一冠難求狀態，且雅典賽連3場都是打到「超級搶10」出線。

轉戰布拉格，台日組合今天碰17歲的克雷喬娃和18歲的若爾扎科娃，首盤在兩度被破發下以3：6讓出，不過第二盤一下場就破發成功，3：0領先一路維持，雖在第7局被回破，不過隔局再度破發成功，以6：3扳平盤數。

「超級搶10」中，列第3種子的台日組合先取得3：0領先，4：3時再連續突破對手發球分，擴大領先下以10：7拿下勝利，8強將碰波蘭法爾科夫絲卡（Weronika Falkowska）／美國史密絲（Alana Smith）。

另名台將李亞芯和中國搭檔葉秋語，昨天先打下布拉格女網賽8強門票，今天稍晚將出賽爭奪4強席位。