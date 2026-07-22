排球／中華隊打不了！福爾摩沙國際賽更換參賽隊伍

福爾摩沙國際女子排球邀請賽將於7月30日開戰，但原本地主中華女排和香港女排卻在賽前收到國際排球總會（FIVB）通知不符出賽規範消息，經中華民國排球協會緊急協調，今天確定，改由企業排球聯賽勁旅義力營造女排隊及大專排球聯賽UVL季軍國立高雄師範大學女排隊參賽。

中華民國排球協會說明，循往例積極籌辦國際賽事在台舉行，惟日前接獲亞洲排球聯合會（AVC）通知，本次賽事安排與越南、韓國近期主辦的國際邀請賽情形相同，皆涉及國家代表隊參與邀請賽之認定，可能與FIVB現行新規範有所牴觸，建議中華排協向FIVB提出豁免申請。中華排協接獲FIVB最新回覆，福爾摩沙國際女排邀請賽得以辦理，但任何球隊均不得以國家代表隊陣容出賽。排協隨即在第一時間啟動應變作業，協調改由義力營造女排及高師大女排參賽，義力營造女排出賽選手包含許芳閩、江昀庭、龔詩雯、陳品宇、吳文亘，高師大女排則由隊長陳思妤領軍迎戰。

排協表示，邀請賽將照常於本月30日至8月2日於新莊體育館舉行，另外4支勁旅日本ALEEZA AICHI、泰國Supreme TIP Chonburi-E.Tech、菲律賓Strong Group Athletics（SGA）及越南胡志明市女子排球隊均維持參賽，賽事內容及競賽規畫不受影響。

排協指出，對於FIVB及AVC相關規範，維持一貫遵守原則，亦尊重其對國際賽事之規範及審查結果，同時優先考量國家隊後續參加國際賽參賽權益及球員權益，已立即配合調整本次賽事之參賽隊伍。除持續積極籌辦賽事，中華民國排球協會誠摯向原規劃參賽之中華女排教練團及全體選手致歉並表達感謝之意，同時感謝運動部、新北市政府、賽事贊助夥伴及所有關注台灣排球發展之各界人士支持與理解，排協已就國際賽事申請與確認流程再次確認，期未來避免類似情形再次發生。

對於已經購買「福爾摩沙國際女子排球邀請賽」預售票之球迷觀眾，排協也說明，若因參賽隊伍調整異動，有意辦理退票，凡於7月22日下午3時前完成購票者，均可透過 ibon 系統申請免手續費全額退票。

中華排協表示，對於此次參賽隊伍異動，誠摯感謝各界理解與支持，一本初衷、誠摯邀請全台排球迷踴躍進場，支持福爾摩沙國際女子排球邀請賽，欣賞來自亞洲多國優秀隊伍的精彩對決，共同為台灣排球運動發展及國際交流持續努力。