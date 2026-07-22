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嘉義雙潭星光路跑父親節開跑 泡泡光影DJ打造夏夜嘉年華

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市年度夏季運動盛事「2026嘉義雙潭星光路跑」，8月8日父親節登場，今年以「夏夜嘉年華」為主題，結合泡泡、光影展演、DJ演出及遊戲嘉年華，打造全新夜跑體驗。圖／嘉市府提供
嘉義市年度夏季運動盛事「2026嘉義雙潭星光路跑」，8月8日父親節登場，今年以「夏夜嘉年華」為主題，結合泡泡、光影展演、DJ演出及遊戲嘉年華，打造全新夜跑體驗。圖／嘉市府提供

嘉義市年度夏季運動盛事「2026嘉義雙潭星光路跑」，8月8日父親節登場，今年以「夏夜嘉年華」為主題，結合泡泡、光影展演、DJ演出及遊戲嘉年華，打造全新夜跑體驗，規畫13公里挑戰組、6.5公里樂跑組及3.5公里體驗組，預計吸引超過5千名跑者齊聚嘉義，在蘭潭、仁義潭間享受充滿活力的夏夜風情。

市長黃敏惠上午在市府活動記者會表示，嘉市長年推廣全民運動，深耕路跑文化，雙潭馬拉松菁英賽道更獲國際認證，展現舉辦大型賽事的實力。今年延續原創IP角色「星光小子」，並融入青春、科技感與泡泡元素設計全新主視覺，希望讓各年齡層都能感受嘉義夏夜的熱情與魅力。

黃敏惠指出，雙潭星光路跑已成為嘉市夏季代表性品牌活動，今年首次以「夏夜嘉年華」概念規劃，不僅有夜跑路線，還安排光影秀、音樂演出及互動遊戲，讓民眾從運動延伸到休閒娛樂，歡迎民眾趁著父親節攜家帶眷，一起留下難忘回憶。

全統運動用品公司總經理余俊芳表示，今年活動特別加入泡泡機效果，打造漫天泡泡的夢幻夜跑氛圍，帶來不同以往的視覺與跑步體驗，邀請全國民眾踴躍參加。教育處長郭添財表示，雙潭路線串聯蘭潭與仁義潭，沿途景色優美、賽道富有起伏，深受跑者喜愛。希望透過結合自然景觀、城市夜景與運動活動，讓參與者在享受健康與樂趣的同時，也感受嘉義夜晚獨特魅力。

2026嘉義雙潭星光路跑8月8日傍晚起跑，邀請全國民眾相約嘉義，在「星光小子」陪伴下，用腳步探索雙潭美景，體驗融合運動、音樂、光影與嘉年華的夏夜盛會。報名到7月31日截止，歡迎參與。

嘉義市年度夏季運動盛事「2026嘉義雙潭星光路跑」，8月8日父親節登場，今年以「夏夜嘉年華」為主題，結合泡泡、光影展演、DJ演出及遊戲嘉年華，打造全新夜跑體驗。圖／嘉市府提供
嘉義市年度夏季運動盛事「2026嘉義雙潭星光路跑」，8月8日父親節登場，今年以「夏夜嘉年華」為主題，結合泡泡、光影展演、DJ演出及遊戲嘉年華，打造全新夜跑體驗。圖／嘉市府提供

嘉義市年度夏季運動盛事「2026嘉義雙潭星光路跑」，8月8日父親節登場，今年以「夏夜嘉年華」為主題，結合泡泡、光影展演、DJ演出及遊戲嘉年華，打造全新夜跑體驗。圖／嘉市府提供
嘉義市年度夏季運動盛事「2026嘉義雙潭星光路跑」，8月8日父親節登場，今年以「夏夜嘉年華」為主題，結合泡泡、光影展演、DJ演出及遊戲嘉年華，打造全新夜跑體驗。圖／嘉市府提供

嘉義市年度夏季運動盛事「2026嘉義雙潭星光路跑」，8月8日父親節登場，今年以「夏夜嘉年華」為主題，結合泡泡、光影展演、DJ演出及遊戲嘉年華，打造全新夜跑體驗。圖／嘉市府提供
嘉義市年度夏季運動盛事「2026嘉義雙潭星光路跑」，8月8日父親節登場，今年以「夏夜嘉年華」為主題，結合泡泡、光影展演、DJ演出及遊戲嘉年華，打造全新夜跑體驗。圖／嘉市府提供

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嘉義市年度夏季運動盛事「2026嘉義雙潭星光路跑」，8月8日父親節登場，今年以「夏夜嘉年華」為主題，結合泡泡、光影展演、DJ演出及遊戲嘉年華，打造全新夜跑體驗。圖／嘉市府提供

嘉義 路跑 父親節

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