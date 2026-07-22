網球／土銀梁恩碩連奪二項大滿貫賽事季軍 力拚年終總決賽

土銀女子網球隊梁恩碩身材雖不高大，但球速剛猛有力，因此被稱為網壇「小鋼炮」，也是我國首位在ITF大滿貫青少年組奪下網球女單冠軍的超級強將。梁恩碩近期頻創佳績，在網壇四大公開賽（俗稱大滿貫）之「2026法國網球公開賽」及「2026溫布敦網球公開賽」連續2站奪下女子雙打季軍。

首先梁恩碩在「2026法國網球公開賽」搭配日本青山修子，雖然二人身高均不到160公分，但在紅土賽場上展現了極佳的默契與無比的韌性，在女雙8強賽中大爆冷門，以二個6：4直落二擊退大會第13種子、前世界雙打球后法國地主名將與中國好手搭檔，挺進4強。4強出戰第2種子哈薩克與塞爾維亞克組合，最終以0比2比分惜敗第2種子組合，雖無緣闖法網女雙決賽，但兩人也都寫下生涯最佳成績。

接著梁恩碩搭配日本青山修子以第13種子身份出戰「2026溫布敦網球公開賽」，兩人由紅土球場轉戰草地球場，手感依舊火燙，一路連勝4場晉級4強。4強出戰大會第2種子加拿大與巴西組合，台日組合在首盤與強敵互保發球局，戰況膠著至第12局才遭破發，並讓出首盤。進入第二盤，梁恩碩與青山修子試圖重振旗鼓，但在關鍵第8局連掉3分陷入破發危機，儘管一度追回2分追成「丟士」，最終仍未能保住發球局，奮戰67分鐘後以0比2比分吞敗，雖無緣闖溫網女雙決賽，但兩人連續在大滿貫闖進4強，也平了生涯最佳成績。

梁恩碩連續在「2026法國網球公開賽」及「2026溫布敦網球公開賽」2站賽事奪下女子雙打季軍，目前世界雙打排名來到新高的24名，年終總決賽排名第9名，如繼續把握下半季賽事，可望角逐年終總決賽（限定前8名）。

另林芳安在「2026W15新加坡公開賽」奪下女子雙打金牌，曹家宜連續在「2026台塑盃（臺北站第1站及第2站）國際職業網球錦標賽」奪下女子雙打金牌。土銀女子網球隊在國內外賽事表現亮眼，自115年迄今已奪下12金7銀7銅好成績。

土地銀行為臺灣羽、網球運動先驅，每年皆編列數千萬元羽球隊及女子網球隊預算、更新訓練設備器材及聘用教練與防護員，同步建立正式隊員完善職涯制度，充分保障球員退役後順利接軌銀行業務，因此連續17年獲得運動部頒發「運動推手獎」的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項，並首度獲得「114年運動企業認證」。

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