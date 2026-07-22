路跑／ASICS RUNNING DAY登場 帶領跑者體驗全新彈力跑鞋

秉持「Sound Mind, Sound Body」品牌精神，專業運動品牌ASICS 於上周末在公館水岸廣場舉辦「ASICS RUNNING DAY」，特別攜手 TEAM ASICS 長跑選手鄧新詮、WRC跑團及祝你好運跑團，號召眾多跑者於18日齊聚台北公館水岸廣場，搶先體驗最新發表的彈力跑鞋 NOVABLAST 6，在炎炎夏日中用雙腳釋放滿滿運動能量。

本次活動針對不同程度的跑者，規劃多種距離與配速組合，包括7公里、配速5分半，5公里配速6分半，3公里配速7分半的組別，鼓勵大家依循自己的節奏享受馳騁樂趣，並感受NOVABLAST 6所帶來的全新腳感。TEAM ASICS 長跑選手鄧新詮也親自帶領跑友下場開跑，現場氣氛相當熱絡。

作為現場最大亮點，全新登場的 NOVABLAST 6 跑鞋於活動區同步亮相，新一代鞋款首度導入 FF TURBO SQUARED 中底科技，更透過多項升級強化回彈腳感與舒適度，讓雙足觸地時感受滿滿能量回饋。而為維持跑動穩定性，鞋款加寬足中段強化足弓支撐，並於中底使用FF BLAST MAX 材質打造舒適腳感；工程網布鞋面更新材質與織法，為雙足帶來更好的包覆感與支撐性；前掌大底更新為ASICSGRIP橡膠材質，強化抓地力與耐用性。提供跑者更顯著的推進推進感與舒適踏步體驗。從賽道實跑到科技展示，ASICS透過豐富安排，帶領大眾重新定義彈力跑步的無限樂趣。

NOVABLAST 6首次導入FF TURBO SQUARED中底科技，透過多項升級強化回彈腳感與舒適度。圖／ASICS提供