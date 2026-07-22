才接下亞運總教練 謝政瀛遭多女控「恐怖情人」、賣賽事通行證

運動部日前公布2026年亞運各代表隊教練與選手名單，網球名將謝淑薇確定代表台灣參賽，哥哥謝政瀛也獲選擔任國家隊總教練。不過，謝政瀛近日遭多名前女友出面指控，不僅涉及控制、騷擾、暴力等「恐怖情人」行徑，還遭爆料私下販售國際賽事公關票、簽名球及教練證件牟利。對此，謝政瀛全盤否認，表示若相關報導內容不實，將依法提告。

根據《鏡週刊》報導，多名自稱曾與謝政瀛交往的女子向媒體投訴，指控其私德及工作操守皆有爭議。

其中，A小姐表示，兩人是在2024年巴黎奧運期間在社群平台認識，密集聊天1個月後開始交往。然而交往期間，謝政瀛控制慾極強，不僅經常監控她的社群活動，只要有其他男性按讚或留言，就會產生猜疑，甚至追蹤對方帳號。

A小姐指出，兩人曾在澳洲墨爾本發生爭執，謝政瀛竟在凌晨將她獨自留在街頭約2小時，返台後她決定分手。不料，謝之後疑似以社群小帳公開兩人私密對話，甚至將涉及情慾內容的截圖設為大頭貼，並追蹤她的親友，讓她感到遭到羞辱與抹黑。

她表示，自己揚言報警後，謝政瀛雖刪除帳號並道歉，但辯稱是「小孩弄的」，她無法接受，因此選擇公開自身經歷。

A小姐也指控，謝政瀛曾透露自己離婚且育有兩名子女，但後來她從網球圈人士及謝家親友口中得知，謝疑似另有一名私生子，向本人詢問時，對方也未正面否認。

另一名B小姐表示，十多年前仍是高中生時，透過交友軟體與謝政瀛認識並交往，後來才發現謝當時其實仍有婚姻關係，自己成了第三者。她表示，提出分手後，謝不僅言語恐嚇，還對她施以肢體暴力，導致眼部瘀青，因此曾聲請保護令，最後在警方協助下搬離住處，才擺脫糾纏。

第三名C小姐則透露，即使分手多年，仍陸續收到疑似由謝政瀛使用的小帳傳送騷擾訊息，甚至威脅要到她經營的店面找人，還曾對其家人散布不實言論，逼得她提出恐嚇及誹謗告訴，雙方經調解和解，但近期仍疑似遭持續騷擾，考慮再次提告。

除了感情糾紛外，A小姐也爆料，謝政瀛曾在美國網球公開賽期間，私下販售主辦單位提供的公關票、球星簽名球，甚至打算出售發給教練團使用的通行證，並由她協助在網路上尋找買家，所得則由謝收取。

投訴人認為，謝政瀛長期以謝淑薇哥哥及網球教練的身分建立良好形象，如今卻遭多名女性提出類似指控，加上涉及賽事相關物品交易，認為相關單位應重新檢視其是否適任國家隊總教練，以免影響國家形象。

針對上述指控，謝政瀛回應：「這些事我都沒做過，無從說明，也無法回應，如果亂寫，我就會提告！」

謝淑薇昔公開感謝胞兄陪練：一起征戰一輩子

謝淑薇、謝政瀛兄妹情感情極佳，謝淑薇過去還曾多次公開感謝哥哥一路陪伴、擔任教練與陪練。謝淑薇與謝政瀛兄妹多年來共同征戰國際網壇，謝政瀛除了是哥哥，也長期擔任她的教練、陪練員及團隊成員，在謝淑薇的職業生涯中扮演重要角色。

2023年7月，謝淑薇結束歐洲紅土及草地賽季後，在臉書發文，特別對哥哥致意，「要感謝老哥排除一切前來歐洲，支援紅土與草地賽季。」同時也感謝兩位法國教練、兩位法國物理治療師，以及其他團隊成員，在她受傷及復出期間提供協助，並標註「謝政瀛網球專業教學」粉絲專頁，表達對哥哥一路陪伴的感謝。

更早之前，在2020年謝政瀛生日時，謝淑薇公開發文祝賀哥哥生日快樂，以「湯米哥（Tommy）」稱呼對方，回憶兄妹一路成長的歷程。她寫道：「小的時候是競爭對手，大了是教練、陪打、體能師、防護員，一起征戰一輩子，以後也要繼續給我欺負喔。」

貼文內容顯示，兄妹從小一起接受網球訓練，成年後則轉變為選手與教練的合作關係，多年來共同征戰國際賽場，感情十分深厚。