帕總晚宴凝聚全球帕運家族 APC主席拉希德高規格致贈榮譽匾額

由亞洲帕拉林匹克委員會（APC）主辦、中華帕拉林匹克總會承辦的「第二屆APC女性運動發展研討會」日前在台北君悅大飯店隆重登場。為款待遠道而來的各國貴賓，APC女性運動委員會主席、我國中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠博士昨晚特別設宴款待。現場最受矚目的重量級貴賓當屬APC主席馬吉德·拉希德（Majid Rashed）。

晚宴高潮由主席拉希德親自頒發榮譽匾額予穆閩珠會長，高度讚許其為APC理事會與女性運動委員會做出的卓越貢獻，並以高規格國際禮儀肯定中華帕總在台北籌辦本屆大會的奉獻精神，為台灣在國際身心障礙體育外交寫下輝煌新頁。

大會主辦人兼東道主中華帕總會長穆閩珠在晚宴致詞中表示，「今晚，我們齊聚一堂，不僅僅是以同事的身分，也不僅僅是各組織的代表，而是像一家人一樣。這個大家庭因我們對體育的共同熱情、對包容性的承諾，以及對帕拉林匹克運動力量的信念而緊密相連。看到這麼多熟悉的面孔，並歡迎這麼多跨越海洋與大洲、遠道而來在台北加入我們的老朋友與新朋友——這真的讓人感動萬分。各位的出席證明了一個事實：當我們聚在一起，當我們分享彼此的經驗、挑戰與夢想時，沒有什麼是我們做不到的。」

穆閩珠進一步指出，白天的論壇深刻探討了領導力、平等與女性體育藩籬，但今晚是屬於慶祝的時刻，慶祝那些打破天花板的女性、作為盟友並肩作戰的男性，以及持續為事業奮鬥的領導者們。穆閩珠強調：「我要向我的摯友、亞帕委會（APC）主席表達最深的感謝，感謝您的堅定支持、遠見與友誼。感謝我們的APC主席拉希德蒞臨現場，以及您對我們運動堅定不移的承諾。感謝來自美洲、歐洲以及世界肢體障礙運動（World Ability Sport）的所有同仁與領導者，感謝你們的夥伴關係。今晚的主題是連結。這是有關於共享一頓晚餐、分享歡笑，甚至或許是一起跳舞。讓我們好好享受今晚，繼續搭起這些橋樑，不僅是為了接下來的兩天，更是為了帕拉林匹克運動的未來。」

隨後上台致詞的APC主席拉希德，則對穆會長精彩的接待、熱情的款待以及運動部的慷慨支持表達最誠摯的謝意。拉希德在致詞中表示，「身為亞洲帕拉林匹克大家庭的一員，穆會長在做的事、加入APC理事會以及女性運動委員會的貢獻——這是一項美妙的工作、一份承諾、一份責任，也是一份熱情。她總是將熱情傳播到每一個角落。但在如今的APC中，她正做出越來越多的貢獻。我們感到非常高興，也為這第二屆女性運動研討會感到非常驕傲。我認為接下來的每一屆都會更具成效，並將推動我們的女性在各個地方都能被看見。我們看到她們站上了頒獎台。我們看到她們之中有許多人站上了頒獎台，我們為她們感到非常驕傲。我們需要培育更多領導者，我們需要培育更多官員，並為帕拉林匹克運動的未來培育更多我們優秀的女孩。穆博士，我們一起努力，非常感謝您。」

針對論壇的核心主題「性別平等」，拉希德感性地拋開官方辭令，強調背後的情感與尊重。拉希德表示，亞洲各國雖然背景多樣、文化不同，且面臨不同的現實挑戰，但「堅信體育屬於每一個人」的信念將大家緊密相連。拉希德指出，「當我們賦權女性去領導時，我們改變的不僅僅是一個人的人生；我們正在改變整個社群，我們正在建立一個更強大、更具包容性的帕拉林匹克大家庭。今晚環顧這個房間，我看到的不僅僅是合作夥伴。我看到的是朋友、是兄弟姊妹。在台北體驗這座城市的活力以及中華帕運會的奉獻精神，真的非常鼓舞人心。致所有的與會者，感謝你們的貢獻。你們的故事、你們的奮鬥與你們的成功，正是讓我們變得更強大的原因。讓我們把這股能量不僅運用在這次活動上，更要在回到各自的國家時，推動真實、永續的改變。」