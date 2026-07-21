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打破性別與疆界 第二屆APC女性運動研討會台北盛大登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第二屆APC女性運動發展研討會。圖／中華帕總提供
第二屆APC女性運動發展研討會。圖／中華帕總提供

由亞洲帕拉林匹克委員會（APC）主辦、中華帕拉林匹克總會承辦的「第二屆APC女性運動發展研討會」20、21日於台北君悅大飯店盛大召開，這場匯聚來自45個會員國的女性運動領袖、政策制定者及運動選手的國際盛會，共同為亞洲身心障礙女性與青少女體育發展擘劃未來。

由運動部國際事務組副組長許秀玲、中華帕總會長兼APC女性運動委員會主席穆閔珠代表，迎來APC主席拉希德（Majid Rashed）、美洲帕運委員會主席胡里奧（Julio Cesar Avila）、歐洲帕拉林匹克委員會主席布隆德爾（Raymon Blondel）及世界身心障礙運動總會主席魯迪（Rudy Van Den Abbeele）等國際體壇巨擘親赴台北，攜手開創帕拉運動共融的新篇章。

「今天，我不讀講稿，我想發自內心地與大家對話。」致詞一開場，APC主席拉希德便幽默地放下手中的演講稿，真誠的舉動瞬間引來全場熱烈的掌聲。拉希德動情地讚賞台灣成立運動部及全力支持帕運發展的遠見。他指出，無論在亞運或帕運，女性運動員的參與比例與領導力正大幅攀升。他強調，從教練、分級師、裁判到志工，每一位推手都至關重要，「只要我們攜手，從東到西、從北到南，我們就是一個團結的大家庭。」致詞尾聲，拉希德更感性地號召全場，起立為默默推動平權的中華帕總會長穆閔珠獻上熱烈的掌聲，將現場氣氛推向最高潮。

作為本屆大會的靈魂人物，中華帕總會長穆閔珠博士致詞時難掩喜悅。她感性地指出，今年研討會迎來了兩大歷史性突破。首先是「性別的跨越」，大會首度打破常規邀請男性領袖共同參與，她笑稱「真正的平等需要兩性攜手，才能共同前進」；其次則是「地理的飛躍」，大會首度跨越亞洲框架，邀請美洲、歐洲及世界身心障礙運動總會主席等全球領袖共襄盛舉。穆閔珠深情感謝IPC總部、運動部及外交部的預算與資源支持，讓台灣在國際身障運動舞台上，點亮了一盞充滿溫柔與力量的平權明燈。

與會的國際領袖在致詞中，紛紛對台灣體育政策表達高度讚賞與羨慕。他們直言，全球許多國家都無比羨慕台灣的體育環境，台灣不僅積極籌備專責的運動部，更在其中設立了專門推動身心障礙體育的「適應運動司」。這是國際罕見且偉大的創舉，充分展現了台灣社會對平等、多元與包容價值的極致尊重。面對平權挑戰，貴賓一致認為：「雖然沒有人擁有完美的標準答案，但只要我們並肩站在一起，就能攜手跨越所有難關。」

代表運動部國際事務司副司長許秀玲，溫暖回應了國際的肯定，她強調，「女性與運動」是運動部深耕的核心價值。政府將持續挹注資源、完善無障礙環境，確保每位帕拉選手能無後顧之憂地追逐夢想。「運動具有改變生命的力量。真正的平等從來不是單向的努力，而是全人類的集體共鳴。」許秀玲也特別對APC的領導力，以及穆會長籌辦本屆大會的無私奉獻表達最深謝意。

這場為期兩天的國際研討會不僅是知識的雙向碰撞，更是一場溫柔的力量革命。台北這座城市，也因這群不畏艱難、為平等奔走的身影，在國際帕拉林匹克運動史上留下了最動人的一頁。

帕運 台北 亞運

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