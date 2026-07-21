中國羽賽／「麟榤配」逆轉失利 連六站「一輪遊」

我國第一男雙「麟榤配」，全英公開賽後陷入低潮，今天中國公開賽碰日本組合熊谷翔／西大輝，雖瓦解對手第二局的賽末點，但逼到第三局仍沒能逆轉，最終以6：21、23：21、11：21吞敗，連六站都「一輪遊」。

「麟榤配」世界排名13，和世界排名23的日本對手曾在去年澳洲公開賽碰頭，由寶島組合打下三局大戰勝利。今天再碰頭，寶島組合首局只拿6分，不過第二局調整回來，最多6分領先雖在局末被日本對手追上，仍先取得20：19的局點，雖在久攻不下後王齊麟切球掛網，接續想放網前球也沒過網，反讓對手出現賽末點，不過日本組合關鍵時刻發球擦網過短直接送分，麟榤配接續連續進攻得手，驚險以23：21扳平局數。

決勝局日本組合一下場就連拿5分，王齊麟2：5落後下雖以嚴密防守直接送到空檔得分，但四度追到2分差都沒能再縮小差距，最終以11：21敗陣，全英賽後連續六站都是首輪就止步。

同時上場的雙胞胎李芳任／李芳至，今天碰世界排名12的印尼因德拉（Raymond Indra）／華金（Nikolaus Joaquin），第一局前段還緊咬比數，但10：12落後下被對手打出連拿7分猛攻，以13：21失守。

第二局雙胞胎以21：19扳回一城，但決勝局失誤較多下以16：21讓出。

中國公開賽屬於BWF一年只有四站的超級1000大賽，總獎金高達200萬美金，僅次於年終賽，今天在常州點燃戰火，首日賽程共有10組台將上陣，打頭陣的混雙楊博軒／胡綾芳上演三局逆轉勝，「一哥」周天成只花29分鐘就拍下加拿大華裔的楊燦，林俊易成第三組晉級的台將，女雙胡綾芳／鄭宇倢也闖過頭關。