亞運／從跆拳道、卡巴迪到綜合格鬥 林郁芬解鎖「最狠」亞運新篇章

從跆拳道場的個人對決、卡巴迪賽場的團隊拚搏，到如今將站上名古屋亞運首度舉辦的綜合格鬥擂台，林郁芬用一條極具個人特色的跨界之路，詮釋了對技擊運動的極致熱愛，談到再次披上國家隊戰袍，她帶著招牌的豁達與自信笑言，這次目標除了鎖定4強、挑戰獎牌成色，更要「在擂台上表現自己，越帥越好！」

林郁芬的運動生涯就像一部技擊運動的跨界史，早年由跆拳道起家，隨後在同學介紹下挑戰團體運動卡巴迪，不僅在雅加達亞運奪下銅牌，上屆杭州亞運更以培訓隊教練身份在場邊見證女子的好成績。

然而，血液裡那股對競技的熱情從未熄滅，舉凡柔術、拳擊、散打、踢拳到泰拳她皆有涉獵，當得知名古屋亞運首度納入綜合格鬥後，她決定再次跳出舒適圈，一舉拚下參賽資格。

「個人跟團體感覺不太一樣，團體有隊友在後面撐著，個人就完全要靠自己的狀態。」面對高風險的格鬥擂台，林郁芬今年5月在亞錦賽力拚亞運積分時，就一度發生因出拳過猛導致手掌骨折的傷勢，但該場比賽她仍帶傷取勝搶下關鍵積分，甚至一度被冠上全台「最狠的女人」稱號，她坦言，過往憑藉優異的拳腳功夫見長，在綜合格鬥擂台上將延續優勢、避開短板，「這就是合法且有規則的打架。」

年過30將再次於亞運披掛上陣，林郁芬將輸贏放下，轉而享受踏上頂級舞台的過程，她堅定表示，第一步先穩紮穩打進入4強確保獎牌，再一步步衝擊更高榮譽，「上一屆亞運我在觀眾席上幫卡巴迪隊加油，這次是我自己要重回亞運這個舞台，我希望自己能夠再挑戰一次，除了享受比賽過程，更希望好好表現自已，愈帥愈好。」