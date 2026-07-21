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亞運／攜手扛起男子體操奪牌重任 唐嘉鴻、李智凱雙核心出擊名古屋

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
李智凱(左)和唐嘉鴻(右)。 聯合報系資料照
李智凱(左)和唐嘉鴻(右)。 聯合報系資料照

隨著名古屋亞運步步逼近，我國競技體操男隊將由近況極佳的「世界貓王」唐嘉鴻與將挑戰3連霸的「鞍馬王子」李智凱兩大主力領軍，兩人也期盼在團隊凝聚力更勝以往的情況下，帶領團隊衝擊佳績。

今年亞運將挑戰男子鞍馬3連霸的李智凱，在過去一個周期間因為體操規則的更改，導致其招牌的「湯瑪斯迴旋」受到限制，加上傷勢問題，一度在國際賽場上陷入低潮。不過今年6月他在亞錦賽奪下鞍馬銅牌，不僅是個人在亞錦賽的首面鞍馬獎牌，也為9月將登場的亞運注入強心針。

對於過去幾年歷經波折，甚至錯過巴黎奧運參賽，李智凱今天受訪時坦言確實是不小考驗，尤其新規則限制招牌的湯瑪斯迴旋，讓他過去無往不利的最強武器受到制約。但李智凱展現極高心境韌性與幽默感，自嘲這招「最熟悉的陌生人」雖被鎖定，但他仍設法開發全新套路，「既然規則限制了湯瑪斯，我就用另一套武器對付大家！我也常開玩笑說，搞不好下個周期就換限制四個併腿，大家公平起見。」

這股不服輸的精神，也反映在李智凱的心境轉換上，尤其在唐嘉鴻回到國訓中心訓練後，李智凱直言，「嘉鴻回來後，團隊的凝聚力更好，也讓我減輕不少負擔。」兩人私下經常針對訓練與賽場應變進行溝通，形成互補。

李智凱表示，身為學長，最大的使命就是用實際行動告訴學弟，「連我的最強武器被限制了都還在拚，大家還有什麼好怕的？」

上屆亞運會因為腿部傷勢缺席的唐嘉鴻，今年也誓言要奪回失去的金牌，他透露近期在心理師與教練團協助下找回專注度，並準備前往日本進行移地訓練，為亞運作最後衝刺，「上次參加亞運才22歲，一轉眼已經過去8年，很開心自己能夠再度挑戰這個舞台，當然希望在把單槓金牌帶回家，然後把更多經驗分享給學弟們，幫助他們成長。」

亞運 唐嘉鴻 李智凱

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