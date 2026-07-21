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亞運／跨部會合作促「換大飛機」 代表團搭豪經以上艙全吃商務艙餐點

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
運動部部長李洋（圖）。中央社
運動部部長李洋（圖）。中央社

名古屋亞洲運動會倒數60天，國家運動訓練中心今天舉辦「One Team Step in」亞運宣誓活動，為代表團高昂士氣打響第一砲，運動部本次也與交通部、農業部、中華航空等跨部會、企業合作，將原本飛往名古屋的小班機協調改為大班機，確保代表團將能搭乘豪經艙以上艙等，並統一配置商務艙級餐點，農業部也將提供國訓中心和亞運中繼站無上限的國產農漁畜產品。

運動部部長李洋今天透露，自運動部成立起便對今年名古屋亞運高度重視，自去年底起特別拜會交通部長陳世凱協助對接中華航空，經多方協調與日本機場審查，成功在代表團出發高峰期將原本的小飛機更換為大飛機。

「小飛機商務艙僅12席、豪華經濟艙約30席；換成大飛機後，商務艙增至30席，豪經艙更大幅提升至70多席。」李洋強調，不僅艙位與行李容量大幅調升，運動部更與華航達成共識，屆時「無論搭乘豪經艙還是商務艙，餐點一律升級為商務艙等級」，讓選手在飛行途中獲得最佳照顧。

除機艙與行李裝備等運旅優化外，李洋也以自身選手經驗指出，過去隊醫常需看診至深夜、翌日清晨又得隨隊出發，負擔沉重。本次特別將隨隊醫師人數提升至雙倍，並大幅擴充護理師、物理治療師與運動防護員團隊，確保醫療與復健品質。

今天活動中李洋與農業部次長杜文珍、中華奧林匹克委員會主席蔡家福及亞運代表團總領隊廖裕輝，共同啟動象徵「榮耀台灣」的引擎，宣示迎戰亞運的決心，也象徵政府、企業與全民攜手，成為選手最堅強的後盾。

同時，農業部亦無上限全力支援國訓中心與名古屋亞運中繼站的膳食營養，包含國產雞胸肉、鱸魚、有機蔬菜等優質食材。李洋也感謝行政部門與立法院全力相挺，直言將持續透過一次次精進，做選手最堅強的後盾。

亞運 陳世凱 運動部

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