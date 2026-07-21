自由車／數據不再看得到吃不到 Bryton發表新系統讓騎士專注享受騎乘

知名自行車車錶品牌Bryton今天舉辦發表會，打破過往專注於硬體規格升級的思維，本次以「軟體服務」為核心，推出全新技術服務「Bryton Intelligent Pilot」。執行長王聖慜直言，傳統車錶雖然能記錄龐大的運動數據，但多數業餘車友根本「看不懂也用不到」，Bryton希望透過AI技術扮演專屬運動教練，讓車友「專注騎乘，剩下的繁雜事情通通交給Bryton處理」。

王聖慜指出，GPS自行車車錶發展超過16年，近年硬體規格與數據完整度已趨於成熟，然而「車錶設計給民眾用，數據卻多是給專業教練看」。一般車友缺乏個人教練解讀數據，動輒數萬元的線上或一對一教練費用也令人卻步。為了打破科學化訓練的門檻，Bryton耗時兩年研發，盤點品牌創業16年來累積全球超過「1億」筆的巨量騎乘資料庫，結合成熟的AI分析技術，應運而生出這套全新的智慧系統。

這套系統核心目的在於將複雜的數據轉化為人人皆懂的騎乘指引，不論車友的目標是自我突破、體能進步還是健康減肥，AI都能精準量身打造計畫。系統整合四大核心功能，包含透過「Rider’s Insight」進行騎士生理建模以掌握體能基礎，利用「Progress Planner」規劃週目標來循序漸進，並藉由「Performance Management」進行表現管理以平衡疲勞並預防傷害，最後再搭配「Pace Pilot」拆解路線數據，提供精準的配速建議與瓦數規劃，讓數據真正發揮價值。

王聖慜表示，未來所有產品發展都將與AI緊密結合。為回饋廣大車友，全新服務第一階段將提供免費限量體驗，若後續需求踴躍，將規劃進一步的訂閱制服務，致力推動自行車運動迎向全方位的智慧科技時代。