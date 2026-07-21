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亞洲U12網球資格賽 陳品赫率隊勇奪男子組季軍

聯合新聞網／ 台北訊
中華健兒們表現優異，U12男女隊皆前進新加坡總決賽。圖片／陳建瑋提供
中華健兒們表現優異，U12男女隊皆前進新加坡總決賽。圖片／陳建瑋提供

2026世足賽

2026年國際網聯 (ITF) 亞洲U12團體錦標賽東亞區資格賽，於7月17日在北京順義元力體育中心順利落幕。首次代表中華隊出征的小將陳品赫展現極佳的競技狀態與穩定心理素質，在男子組比賽中擔綱主力的他，率領隊友發揮強大團隊凝聚力，最終幫助中華男子隊以優異成績收下季軍，與女子隊共同取得9月於新加坡舉行的亞洲區總決賽門票！

本次東亞區資格賽競爭相當激烈，集結了包含中華隊、中國隊、韓國隊、香港隊、澳門隊及蒙古隊等6支東亞勁旅。在為期5天的單循環高強度賽程中，才11歲的陳品赫展現出超越同齡選手的冷靜與戰術執行力。

U12男女隊皆前進新加坡總決賽。圖片／陳建瑋提供
U12男女隊皆前進新加坡總決賽。圖片／陳建瑋提供

面對來自各國的好手，陳品赫發揮底線穩健且具變化性的擊球特色，多次在關鍵局分發揮抗壓性，尤其是對香港的關鍵季軍戰，激戰兩小時後為中華隊拿下關鍵勝點。帶隊教練林育州表示，品赫在場上不僅個人技術扎實，更能在高壓賽事中穩住節奏，給予隊友極大的信心與支持，充分發揮了團隊核心的角色。而且臨場指導時他可以很快的做出調整，以他這次才11歲的年齡非常不容易。

除了陳品赫的穩定發揮，中華男子代表隊隊員陳靖與吳謙立亦展現不俗實力，三人於單、雙打項目互相補位、齊心作戰，最終幫助中華隊在關鍵香港戰中突破重圍，順利鎖定前三名出線名額（男子組最終由韓國隊摘冠、中國隊亞軍、中華隊季軍）。陳品赫的父親也是他從小啟蒙的教練陳建瑋表示，品赫其實年紀較小，賽前就跟帶隊教練討論策略，因為賽程長達五天，三位選手必須共同分擔所有賽程，避免體力的過度消耗，最終在對香港一戰，三人的體力仍然充沛，才得以順利出線。

陳品赫在場上專注擊球。圖片／陳建瑋提供
陳品赫在場上專注擊球。圖片／陳建瑋提供

順利晉級後，陳品赫受訪時開心地表示，這次在北京進行全室內場地的比賽是非常難得的經驗，能與各國好手切磋受益良多。「很開心能和隊友一起拿到季軍！最開心的是開學後又可以公假比賽不用上課了，希望9月在新加坡的全亞總決賽大家再加油！也可以再一起打電動了。」

中華隊面對中國隊以小博大。圖片／陳建瑋提供
中華隊面對中國隊以小博大。圖片／陳建瑋提供

這次比賽還有一個亮點是陳品赫的雙打表現，面對中國與南韓兩個亞洲強隊，雖然單打皆不敵對手，但是雙打皆呈現勢均力敵的賽況。面對南韓讓他們掉了本屆賽事的第一盤，雖然最終搶10仍以7比10惜敗，仍是南韓本次賽事中最為激烈的一場雙打。另一場面對大陸平均170公分的兩位長人選手，品赫與謙立雖然平均僅150公分，靠著謙立不服輸的意志力與品赫優異的網前技巧，竟然真的以7：5，7：6 (5) 戰勝對手，拿下令人印象深刻的勝利。品赫表示「單打中國與南韓的選手身材與球速有明顯優勢，技術我覺得差異不大。但雙打我覺得自己是不一定會輸的，在前排時我覺得他們要打哪我都猜的出來。」

教練林育州表示，以這個年紀來說，品赫的雙打技巧相當成熟，指導的策略也都能貫徹執行，非常不容易。父親陳建瑋也表示，品赫從小在網球場長大，球場只有兩面所以他從小到大每天都在打雙打，這也是他目前很明顯的優勢。他面對大陸那場雙打的大陸籍主審，賽後還特別來致意，表示非常欣賞品赫的雙打截擊技巧以及預判能力。

除了品赫場上的表現，場下也有溫馨畫面。這次他首度出國比賽，原定爸媽都會同行，卻因為颱風打亂了行程，只剩爸爸同行。但星期三他的爺爺奶奶跟叔叔都特地前來現場加油，品赫也不負眾望在最後兩場對中國與香港的比賽中表現優異，拿下關鍵勝利，並留下許多溫馨的合影留念。

陳品赫家人與帶隊教練林育州合影。圖片／陳建瑋提供
陳品赫家人與帶隊教練林育州合影。圖片／陳建瑋提供

隨著東亞區資格賽告一段落，中華隊男女小將們已達成階段性目標，將各自重回自己的訓練基地，同時備戰兩個國內A級賽事。今年9月在新加坡登場的「亞洲U12總決賽」。屆時陳品赫將再次披上國家隊戰袍，與全亞洲最優秀的網球新星同場競技，期盼能再為台灣青少年網壇寫下亮眼新頁！

2026 U12代表隊陣容：

女子組教練｜呂志遠

女子組選手｜張綵軒、邱歆喬、蕭宜琳

男子組教練｜林育州

男子組選手｜陳品赫、陳靖、吳謙立

防護員｜歐陽宇婕

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