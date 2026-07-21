迎選手生涯20周年 陳彥博出發吉爾吉斯200公里高山超馬賽事

極地超馬運動員陳彥博於今天正式啟程，代表台灣飛往中亞吉爾吉斯，準備參加7月27日至31日、為期5天「吉爾吉斯200公里高山超馬分站賽」，面對這場平均海拔3000公尺以上、最高達3907公尺的賽道考驗，陳彥博在出發前夕透露，過去三個月為了適應高海拔速度戰，他決心將體重從69.3公斤一路降至63.5公斤，展現邁入選手生涯第20年依然無比自律的意志。

為了適應賽道多變的惡劣氣候，陳彥博在賽前展開了極高強度的耐力訓練。近期台灣適逢梅雨季，連續數週大雨滂沱，更伴隨超過35度的夏日高溫，陳彥博透露，「有次甚至整整淋了8小時的雨，腳趾泡到發白，全身像是剛游完泳。」，面對旁人「何必這樣逼自己」的疑問，他直言，「當你選擇成為一位運動員，就必須學會接受別人無法承受的苦。暴雨訓練不是為了證明自己多厲害，而是讓身體與心智提早適應那些未知與不舒服，當真正站上賽場時，內心就會多一份『我都撐過了』的底氣。」

除了在平地頂著濕熱大雨苦練，面對天山近4000公尺的高海拔環境，移地訓練更是這次備戰的關鍵，回顧這三個月的備戰，適逢台灣梅雨季與颱風季，米克拉颱風外圍環流、巴威颱風接連報到，陳彥博必須時刻緊盯天氣預報，抓緊颱風與豪雨之間的短暫晴朗空檔，隻身背著10多公斤的裝備在合歡山群峰間進行高山負重與耐力訓練，他感觸很深，困難的往往不是站上起跑線的那一天，而是日復一日、在沒有人看見的地方，即使疲憊仍選擇堅持完成每一次鍛鍊。

陳彥博將於今天飛抵中亞進行最後的賽前適應，比賽將於7月27日正式開賽，為期5天的賽程，最後兩天更要各自迎來長達55公里的考驗，邁入選手歷程第 20年，久未參加山岳型態賽事的陳彥博坦言心裡依然會緊張，但他勉勵自己，不執著過去成績，專注做好眼前的每件事。陳彥博感性地說：「這份緊張代表對山的尊重。大自然不會因為你訓練了20年就對你客氣一點。每一次站上起跑線不是重新開始，而是帶著過去的累積，再次挑戰未知。」

【賽事情報資料】 賽事總距離：200公里 最高海拔：3907公尺 海爬總爬升：約1萬500公尺 賽道氣溫： 30度/5度 賽事天數：5天分站賽