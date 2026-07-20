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武動全能體育嘉年華 9月華山文創園區登場

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
響應國民體育日，2026「武動全能 體育嘉年華」今年9月將於華山文創園區西一館、西二館登場。
響應國民體育日，2026「武動全能 體育嘉年華」今年9月將於華山文創園區西一館、西二館登場。

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響應國民體育日，2026「武動全能 體育嘉年華」今年9月將於華山文創園區西一館、西二館登場，今年集結多元運動體驗、新興運動和親子互動和趣味闖關等內容，打造大型全民運動遊樂場，邀請民眾一同探索運動的多元魅力。

今年「武動全能體育嘉年華」以「運動生活Play一夏」為號召，希望將運動從競技場帶進日常生活，中華民國體育運動總會會長葉政彥今天活動宣告記者會提到，今年活動納入疊杯、街舞、無人機、親子滑板等活動，盼大家都來參與，「希望結合多方資源，推廣全民運動，達到『運動99，健康久久』的目標。」

活動現場除欣賞精彩示範，也能下場體驗感受包括匹克球、無人機足球等魅力，現場也規劃多種親子活動，像是親子街舞和花式跳繩，讓一家大小能共同參與；現場推出集章闖關活動，完成體驗即可兌換限定紀念品。

響應國民體育日，2026「武動全能 體育嘉年華」今年9月將於華山文創園區西一館、西二館登場。
響應國民體育日，2026「武動全能 體育嘉年華」今年9月將於華山文創園區西一館、西二館登場。

響應國民體育日，2026「武動全能 體育嘉年華」今年9月將於華山文創園區西一館、西二館登場。
響應國民體育日，2026「武動全能 體育嘉年華」今年9月將於華山文創園區西一館、西二館登場。

2026「武動全能體育嘉年華」9月5日將在華山文創園區登場，希望將運動從競技場地帶進日常生活，20日舉行宣告記者會，中華民國體育運動總會會長葉政彥（左3）盼民眾入場體驗。圖中央社提供
2026「武動全能體育嘉年華」9月5日將在華山文創園區登場，希望將運動從競技場地帶進日常生活，20日舉行宣告記者會，中華民國體育運動總會會長葉政彥（左3）盼民眾入場體驗。圖中央社提供

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