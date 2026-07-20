武動全能體育嘉年華9月5日登場 體驗多樣新興運動魅力

2026「武動全能體育嘉年華」將於9月5日在華山文創園區登場，今年將現場打造成全民運動遊樂場，集結多元運動體驗、新興運動、親子互動等，貫徹推動全民運動宗旨。

為響應9月9日國民體育日推廣全民運動，由中華民國體育運動總會主辦的「武動全能體育嘉年華」，今年以「運動生活Play一夏」為號召，希望將運動從競技場地帶進日常生活。

中華民國體育運動總會會長葉政彥今天在記者會上致詞表示，總會依循運動部、全民運動署的目標，積極推動全民運動，希望藉由活動促進親子交流，展現全民運動的多方面樣貌，讓運動不只是停留在競技場。

葉政彥提到，今年武動全能體育嘉年華的內容相當多元，很適合男女老少以及各年齡層來參與，不論有沒有運動習慣的民眾，都可以來體驗看看。

武動全能體育嘉年華今天起開放免費報名，當天在華山文創園區西一館、西二館，將規劃親子街舞、競技疊杯、親子滑板、親子足球、幼兒足球、匹克球、花式跳繩等，還有無人機的科技運動。

全民運動署副署長吳建遠說，要養成規律運動就要從日常做起，「武動全能體育嘉年華」就是一個最好的場域，希望大大小小各年齡層的人，都可以來親身體驗。