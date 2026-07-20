DAZN「月月抽DA禮」7月開跑 限量DA禮獎不完一路送到年底

全球領先運動娛樂串流平台DAZN，為回饋廣大訂閱用戶長期支持，自2026年7月起推出全新會員專屬活動「DAZN月月抽DA禮」，一路陪伴球迷到2026年底。每月結合日本職棒、西甲聯賽等最受矚目的棒球、足球賽事，推出不同主題的限量好禮，每月將抽出10位幸運會員，獎項包含旅日球星簽名球、西甲限量球衣、西甲主題大禮包等珍貴收藏，讓球迷在享受世界級運動賽事之餘，更有機會把夢幻好禮帶回家，真正體驗「看球賽、抽好禮、月月都有驚喜」。

DAZN表示，平台持續引進全球頂尖運動內容，涵蓋日本職棒、西甲聯賽及多項國際熱門運動賽事，希望透過「DAZN月月抽DA禮」活動，將每一場精彩賽事轉化為會員專屬福利。每月皆會依據當月焦點賽事規劃不同主題獎品，無論是棒球迷期待收藏的旅日球星簽名紀念品，或是足球迷夢寐以求的西甲官方授權商品，希望讓會員在追賽的同時，感受到DAZN持續回饋球迷支持的用心，也讓每一次觀賽都增添更多期待與驚喜。

為確保活動公平、公正、公開，將邀請專業律師全程見證抽獎流程，確保每一位符合資格的會員都擁有公平中獎機會，杜絕任何黑箱疑慮。活動資格將以各月最後一天23時59分59秒的有效付費訂閱狀態作為抽獎資格認定；中獎者自名單公布至完成領獎期間，也須持續維持有效付費訂閱資格，方可完成領獎程序，以保障所有會員的權益，讓整體抽獎流程更加透明、公開且值得信賴。

DAZN表示，每月將於當月最後一個工作日公開抽獎，並於次月3日前（如遇例假日則順延至下一個工作日）於DAZN官方網站及官方粉絲專頁公布中獎名單。六期活動皆採獨立抽獎、獨立公告、獨立領獎方式進行，希望透過固定且透明的抽獎機制，持續為會員帶來驚喜，也讓訂閱DAZN不只是觀看精彩賽事，更能享有專屬會員福利與收藏價值兼具的限量好禮。

DAZN感謝所有球迷一路以來的支持，「DAZN月月抽DA禮」不僅是一項會員回饋活動，更代表DAZN希望把最好的觀賽體驗與最具收藏價值的禮物分享給每一位支持平台的球迷。未來DAZN也將持續引進更多國際頂級運動賽事，推出更多會員專屬活動與福利，讓球迷每天打開DAZN，都能享受世界級運動娛樂內容，同時擁有「好禮獎不完」的驚喜與期待。