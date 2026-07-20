第7屆「卡廸那熱舞賽」 5on5隨機聯隊即興炸台 12歲少女勇奪K-POP冠軍

第七屆「卡廸那NON-STOP熱舞賽」於7月18、19日一連兩天於台北圓山花博公園圓滿落幕，吸引來自全台各地街舞好手齊聚競技。今年賽事全面升級，不僅打造更大規模的競賽舞台，更邀集豪華評審陣容坐鎮，創意排舞、K-pop即播即跳及Battle等多項賽事輪番登場，現場氣氛熱烈，充分展現台灣熱舞文化的豐沛能量。

活動首日由編舞名師嘻小瓜帶來精彩開場演出，融合K-pop Cover、卡廸那主題曲及個人代表作《水晶晶》，以充滿感染力的唱跳演出點燃全場熱情，為兩天賽事揭開序幕。

率先登場的「卡廸那創意組」，參賽隊伍以卡廸那主題曲為基礎，結合創意編舞、戲劇效果及品牌元素，展現各自獨特風格。經過激烈競爭後，由來自中壢青蛙舞蹈教室的Mr. Frog Family奪下冠軍。團隊已是第三度參賽，成員表示，原訂上周舉辦的賽事因颱風延期，反而讓團隊多了一周時間持續磨合，也讓整體演出更加成熟。他們認為，除了舞蹈技巧，更重要的是將卡廸那「酥脆、歡樂」的品牌特色融入作品，才能真正打動評審。

高中排舞組同樣競爭激烈，共有20支隊伍角逐冠軍，最終由來自新北市板橋HRC Dance Studio的HRC BEAST IGNITE脫穎而出。五位成員中，有人累積超過七年舞齡，也有人高中才開始接觸街舞，憑藉長達兩個多月的密集訓練，以及成熟的Hip Hop編排與團隊默契，成功獲得評審一致肯定。

深受年輕族群喜愛的K-pop即播即跳賽事則掀起另一波高潮。年僅12歲的蘇語蕎一路過關斬將奪下冠軍。她分享，去年開始接觸K-pop舞蹈，參賽時必須熟記超過60首歌曲與舞步，短時間內大幅提升自己的實力。雖然一開始仍難免緊張，但隨著熟悉的旋律響起，逐漸找回節奏與自信，最終成功站上冠軍寶座。

第二天賽程由國中小排舞組揭開序幕，最終由HRC NINI KiDS勇奪冠軍。壓軸登場的Battle賽事更是全場焦點，今年採成人組3對3與青年組2對2分組海選，四強誕生後再隨機抽籤組成5對5聯隊進行最終決戰，不僅考驗舞者個人技巧，更考驗臨場反應與團隊合作。

經過一連串高張力對決，最終由青年組BOC LOCKERS與成人組BOOG大的組成的第四聯隊奪得冠軍。由於隊伍直到四強後才正式組成，彼此幾乎素未謀面，必須在極短時間內建立默契、討論戰術，並依靠現場即興發揮完成演出。團隊表示，雖然準備時間有限，但正因每位舞者都具備紮實的基本功，才能快速凝聚共識，也讓Battle精神展露無遺。他們也感謝主辦單位打造如此高水準的舞台，讓每位舞者都有機會盡情展現自我、享受街舞文化的魅力。

除了精彩賽事之外，活動現場同步規劃多項品牌互動體驗，吸引不少民眾排隊參與，完成指定任務即可獲得卡廸那人氣零食及限量好禮，讓大小朋友在觀賞賽事之餘，也能親身感受活動樂趣。

第七屆「卡廸那NON-STOP熱舞賽」在熱烈掌聲中圓滿落幕，不僅提供全台街舞好手展現實力的舞台，也持續推廣街舞文化，讓更多年輕世代透過舞蹈展現自信、創意與熱情，為今年夏天留下最精彩、最熱血的街舞盛典。

國中小排舞組冠軍HRC NINI KiDS。圖／卡廸那熱舞賽提供

K-pop即播即跳冠軍得主。圖／卡廸那熱舞賽提供