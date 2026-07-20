羽球／BWF中國公開賽 周天成首戰楊燦拚晉級

BWF超級1000等級的中國羽球公開賽明天開打，中華隊共20組人馬參賽，「男單一哥」周天成首戰加拿大華裔球員楊燦，盼能擺脫上週首輪遊的窘境。

總獎金200萬美元（約新台幣6484萬元）的世界羽球總會（BWF）中國羽球公開賽明天開打，也是本季4場超級1000等級賽事的最後一場。中國羽球公開賽從1986年開辦，至今40年幾乎都是中國球員的天下，共計拿過105座冠軍，中華隊僅靠1996年由轉籍的陳鋒拿過一次男單冠軍。

今年適逢亞運年，中華隊也利用BWF國際賽事以賽代訓，並極力爭取世界排名以利亞運的個人及團體種子席次。男單世界排名第6的周天成，根據籤表首輪對上加拿大華裔球員、世界排名第38的楊燦（Brian Yang），過往2人交手10次，周天成以8勝2敗居上風，不過最近一次交手是在今年的印度公開賽，當時周天成直落2吞敗。

中國羽球公開賽是周天成本季第15場出賽，今年表現有些起伏，前14場包括亞錦賽在內有3場闖進4強、5場首輪淘汰。除了周天成外，男單還有「左手重砲」林俊易對上中國陸光祖、戚又仁對上加拿大華裔球員賴俊浩、李佳豪對上法國好手波波夫（Toma Junior Popov）。

至於上週在日本公開賽唯一闖進4強的台灣女雙組合許尹鏸、林芝昀，首輪籤運欠佳，將對上世界排名第4的日本組合福島由紀、松本麻佑。