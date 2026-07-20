網球／雅典捧冠 詹皓晴終結2年冠軍荒

等待超過兩年，我國女將詹皓晴終於盼到生涯第22座WTA巡迴賽金盃，她和日本搭檔加藤未唯以頭號種子身份一路闖進雅典女網賽決賽，最終戰和英國拉姆斯登（Maia Lumsden）／中國湯千慧對決，最終在「超級搶10」激戰中奪下勝利，

詹皓晴上一度奪冠已是2024年4月的司徒加特女網賽，雅典女網賽尋求終結27個月「冠軍荒」，首盤一下場就破發成功，但3：1領先沒能維持，遭破發後和中英組合戰到「搶7」，才以7：6（7：3）先下一城。

第二盤台日組合第3局又先突破，但下一局馬上被回破，關鍵第10局又失守，讓對手以6：4扳平，連3場打到「超級搶10」。

決勝的「超級搶10」中，頭號種子連破對手發球分下先取得4：1領先，但遭對手5：5追平，最終才驚險以10：7拍下勝利，在超過2小時激戰中捧起金盃，共享6650歐元冠軍獎金。

詹皓晴今年也曾打進法國聖馬洛和英國諾丁漢女網賽決賽，但都錯過金盃，雅典站總算終結冠軍等待，收穫個人第22座WTA巡迴賽冠軍。

詹皓晴（左）和日本加藤未唯奪下雅典女網賽金盃。圖／劉雪貞提供