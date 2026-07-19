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日本羽賽／辛度封后並終結冠軍荒

中央社／ 東京19日綜合外電報導
印度老將辛度在日本羽賽擊敗山口茜女單封后。 法新社
印度老將辛度在日本羽賽擊敗山口茜女單封后。 法新社

2026世足賽

印度羽壇球星辛度今天在BWF超級750系列的日本羽球公開賽女單決賽，直落2擊敗日本名將山口茜，終結近兩年來的冠軍荒。她表示，這場勝利帶給她「很大的信心」。

法新社與日本電視台（Nippon TV）報導，31歲的辛度（Pusarla V. Sindhu）身高179公分、目前世界排名第10，是2016年里約奧運銀牌得主，並於2019年奪得世界錦標賽冠軍。

她今天在東京體育館以21比17、21比17擊敗目前世界排名第3的山口茜，首度贏得日本公開賽女單冠軍。

辛度與山口茜在此役之前，決賽的對戰成績為15勝14敗，幾乎是不分軒輊。

雙方在第1局戰到17比17平手時，辛度連拿4分，收下第1局；第2局，山口茜在7比14落後時急起直追，後來把比分追成17比18。不過辛度最後連搶3分，帶走最終勝利。

在比賽尾聲，山口茜一記回球被判界內，不過辛度挑戰成功，使這顆回球被改判為界外，最終由辛度贏球。

而這也是辛度2024年在印度勒克瑙（Lucknow）於塞伊德莫迪羽球國際賽（Syed Modi IndiaInternational）封后之後，再度奪得國際巡迴賽事冠軍。她今年稍早曾兩度在世界巡迴賽止步於準決賽。

辛度將鎖定下個月在印度新德里登場的世錦賽，希望能在主場奪牌。

她前幾年受到傷勢困擾，今天贏球後表示，「我很高興這次結果是好的，這帶給我很大的信心。我一直努力訓練，並專注提升自己。即使很多人都在質疑我，我始終相信自己做得到。」

日本公開賽男單部分，世界排名第5的法國選手波波夫（Christo Popov）以21比11、21比19拍落地主選手渡邊航貴，拿下金牌。

這是波波夫今年第3座冠軍，今年稍早他已贏得歐洲羽球錦標賽及德國公開賽。

24歲的波波夫表示，「很滿意這次表現，也是我人生至今其中一項重要成就…也相信自己能在世錦賽贏得獎牌」。

日本公開賽男雙部分，由印尼組合法賈爾（FajarAlfian）、菲克利（Muhammad Shohibul Fikri）捧走冠軍，韓國組合金元昊、徐承宰鍍銀。

日本公開賽女雙部分，則由韓國組合金慧貞、孔熙容奪冠，中國組合賈一凡、張殊賢獲得銀牌；混雙金牌得主為中國組合馮彥哲、黃東萍，銀牌得主為香港組合鄧俊文、謝影雪。

羽球 日本 山口茜

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