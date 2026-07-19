網球／約克維奇戴摔角面具現身秀神準外線 球迷笑稱要挑戰柯瑞

網球名將約克維奇（Novak Djokovic）近日在紐約Fanatics Fest活動中，意外因神準外線引發球迷熱議。這名塞爾維亞球星先是戴著摔角面具登場，隨後在現場連續投進3顆三分球，精彩畫面曝光後，甚至被球迷拿來和NBA史上最偉大射手之一柯瑞（Stephen Curry）相比。

NBA官方社群帳號也轉發這段影片，並寫道：「網球明星約克維奇在Fanatics Fest連進3顆三分球。」這段輕鬆有趣的畫面，正好發生在約克維奇日前於溫布頓4強敗給辛納（Jannik Sinner）後，談到自己生涯終點「比以往更接近」的敏感時刻，也讓外界看到他在嚴肅退休話題之外，仍能享受與球迷互動的另一面。

約克維奇這次並不是單純走上場投籃。他以近似WWE摔角選手的方式登場，戴著面具、壓低身體，慢慢走向場中，帶著戲劇化效果與觀眾互動，最後才在眾人面前摘下面具。現場球迷原本並不知道面具下的人是誰，當約克維奇現身後，氣氛立刻被炒熱。

更讓人驚喜的是，他接著展現不輸籃球員的投籃手感，連續命中3顆三分球。這段畫面在社群平台迅速傳開，不少球迷稱讚這名24座大滿貫冠軍得主不只會打網球，也很懂得娛樂觀眾，並且完全投入這次表演橋段，而不是把它當成一般商業活動走過場。

網友反應也相當熱烈。有球迷開玩笑表示，約克維奇是不是又想開始和柯瑞競爭；也有人認為，身為史上最偉大網球員之一，他具備頂尖手眼協調與運動能力，因此能投進三分球並不意外。還有球迷說，與其稱他為「網球明星」，不如直接稱他是「GOAT」才更準確。

也有不少人提到約克維奇與籃球圈的連結。有球迷指出，他生前與湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）交情深厚；也有人笑稱，沒想到「大滿貫」竟然變成三分線，約克維奇把網球變成了中場秀。另有球迷認為，約克維奇過去長期和籃球員往來，這樣的投籃手感其實有跡可循。

不過，在這段輕鬆畫面之前，約克維奇才剛在溫布頓經歷一段更沉重的時刻。他今年打進個人生涯第55次大滿貫4強，也成為自1974年羅斯沃爾（Ken Rosewall）以來，打進溫布頓男單4強年紀最大的選手。他先是在8強歷經5小時15分鐘大戰擊敗阿里辛（Felix Auger-Aliassime），但隨後在4強直落三不敵當今球王辛納。

現年38歲的約克維奇，仍在追逐個人生涯第25座大滿貫冠軍。他上一次奪下大滿貫冠軍，是2023年美國公開賽。雖然他先前仍能在澳洲公開賽4強擊敗辛納勇闖決賽，但隨著年紀增長，以及辛納、阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、澤瑞夫（Alexander Zverev）等新世代持續衝擊，外界對他何時退役的討論也愈來愈多。

約克維奇在Fanatics Fest談到退休時，比過去更直接面對這個問題。他提到阿格西（Andre Agassi）過去曾說，當一名球員真正意識到時機到來時，退休決定可能會突然降臨。約克維奇坦言，自己的退休時間「確實比以往任何時候都更接近」。

即便如此，約克維奇目前仍把每一項賽事視為繼續競爭的機會，而不是單純進入倒數階段。他仍想挑戰第25座大滿貫，也仍希望在年輕強敵環伺下證明自己。

至於下一次關於他的頭條，會是來自網球場上的冠軍追逐，還是像Fanatics Fest這樣的跨界驚喜，恐怕誰也說不準。