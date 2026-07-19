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高球／JLPGA明治安田女子賽 盧曉晴並列第3本季最佳

中央社／ 台北19日電
盧曉晴。 資料照
盧曉晴。 資料照

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JLPGA明治安田女子賽今天進行最終回合，台灣好手盧曉晴抓8博蒂、0失誤的完美演出狂飆64桿，並以4天低於標準17桿的271桿、並列第3，創下本季最佳排名。

總獎金1億日圓（約新台幣1990萬元）日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）明治安田女子錦標賽，從7月16日到19日在宮城縣開打，台灣共有盧曉晴、吳佳晏、蔡佩穎3人參賽。

盧曉晴前2回合都繳出68桿，不但讓她順利挺進後2回合的決賽，更僅落後領先者3桿；只可惜在第3回合，盧曉晴火力稍歇，抓3博蒂、吞2柏忌繳出71桿，排名也下滑。

不過，今天最終回合，盧曉晴找回手感，前、後9洞各抓4博蒂，沒有吞下任何柏忌，比賽過程中一度僅落後領先者1桿，這也是她4回合當中唯一沒有出現失誤的一天。

今年10月將滿39歲的盧曉晴，生涯在日巡賽已經拿過16場冠軍，其中2015年單季5勝，讓她不論是在獎金榜或者巡迴賽積分榜都高居當年度第2，寫下生涯最佳排名。

今年賽季的盧曉晴已經參加第13場比賽，其中10場順利晉級，包括今天的明治安田女子錦標賽在內，更是連續7場出賽都順利晉級。

除了盧曉晴以外，吳佳晏、蔡佩穎都以4回合低於標準12桿的276桿、排在並列第23名；冠軍則由地主選手阿部未悠以268桿拿下。

盧曉晴 高爾夫 吳佳晏

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