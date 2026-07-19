彈開誘惑 滾動青春 桃園龍潭警辦泡泡足球賽 學童暑假嗨

桃園市龍潭警分局於昨日在龍潭高中舉辦「彈開誘惑 滾動青春」泡泡足球趣味賽，吸引青少年熱情參與，參賽者穿上大型充氣泡泡裝，在球場上奔跑、翻滾，玩得過癮，歡樂競技中揮灑汗水，也了解要遠離毒品、犯罪，給自己健康又充實的暑假。

龍潭分局偵查隊也結合暑假青春專案，向現場青少年及家長宣導反毒、防詐騙、反幫派吸收及網路安全等犯罪預防觀念，提升自我保護能力。分局長施宇峰表示，暑假是青少年從事各項休閒活動的重要時期，希望藉由泡泡足球趣味賽，鼓勵青少年走出戶外、培養規律運動習慣，將充沛的體力與活力投入健康、有益的活動中，遠離毒品、詐騙、幫派及其他犯罪誘惑，讓「彈開誘惑、滾動青春」不只是活動口號。