「膽大黨」路跑新北登場 李四川背「高速婆婆」背袋同樂

超人氣動畫「膽大黨」授權的「膽大黨大膽RUN路跑」首場今在新北市微風運河公園登場，國民黨新北市長參選人李四川一早到場，與青年夥伴換裝並背上劇中人氣角色「高速婆婆」造型背袋參與路跑，不少參賽民眾驚喜上前合照，直呼「野生川伯出現了」。

主辦單位在現場設置「宇宙人否定派」及「幽靈否定派」兩座主題起跑門，李四川透露，自己屬於「相信外星人派」。暖身時，他跟著參賽者一起做操，並打趣表示，同行青年夥伴的體力恐怕還不如他，引發現場笑聲。

路跑過程中，不少民眾向李四川揮手致意，他也沿途與參賽者互動。李四川表示，很高興能與喜愛路跑的市民及青年朋友交流，動漫結合運動的活動形式，也展現年輕世代的創意與活力。

李四川表示，青年創意與活力是城市進步的重要動能，未來將持續結合青年力量，打造更多元且具活力的城市空間，讓新北成為年輕人願意留下、生活及追夢的城市。

「膽大黨」主題路跑首場從新北出發，國民黨新北市長參選人李四川（左二）沿途與參賽民眾互動，不少人驚喜上前合照。圖／李四川競辦提供

「膽大黨大膽RUN路跑」今在新北市微風運河公園登場，國民黨新北市長參選人李四川（中）背上劇中角色「高速婆婆」造型背袋參與活動。圖／李四川競辦提供

「膽大黨大膽RUN路跑」今在新北市微風運河公園登場，國民黨新北市長參選人李四川（左一）背上劇中角色「高速婆婆」造型背袋參與活動。圖／李四川競辦提供