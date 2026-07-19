「探碳路LetSporTour」活動 企業運動旅創打開員工福利新模式

一項結合運動與員工旅遊於一堂的企業ESG智慧運動旅創SaaS服務「探碳路LetSporTour」活動，昨天（18日）於新北市雙溪區完成首場實證場域驗證，將員工旅程中的運動、交通與地方參與轉化為可回溯的行動紀錄，讓企業福利從一次性支出，升級為兼具員工健康、低碳行動及地方共好的ESG投資。

參與者在活動結束後，都表示首次以這樣有意義的方式完成員工旅遊，兼具運動與留下運動紀錄的雙重概念，值得推廣。

本次活動鼓勵參與者搭乘火車前往雙溪，再以步行及低碳自行車方式探索山城。活動將大眾熟悉的角色蒐集與戶外探索玩法帶進企業員工旅遊，參與者必須親自走到指定場域，才能完成打卡、解鎖任務並與AR角色互動，讓真實世界成為企業團隊共同探索的遊戲場域。不同於傳統活動只留下團體照、紙本簽到及滿意度問卷，探碳路在參與者完成到站、步行、自行車騎乘及任務解鎖時，同步留下時間、場域與完成項目等數位紀錄。企業不再只能知道有多少人報名，更能了解員工實際參與、低碳移動及任務完成情形，讓活動成果具備整理、追溯與持續累積的基礎。

完成旅程後，參與者可獲得個人ESG成就卡，清楚看見自己的任務、打卡及探索成果；企業則可將相關紀錄應用於員工健康促進、內部永續溝通與ESG成果呈現。平台未來也可透過任務獎勵、優惠兌換及商家核銷，串聯企業、員工、自然場域與在地商家，引導參與者完成運動探索後走進地方消費，讓員工福利預算不只照顧員工，也能支持在地產業、地方創生與城鄉共好。

探碳路執行長黃俊頴表示：「我們希望企業投入員工福利預算時，不只是購買一次旅遊行程，而是同時投資員工健康、低碳生活與社會責任，讓每一次參與都能留下可持續累積的永續成果。」本次實證活動感謝經濟部商業發展署、運動部「服務業創新研發計畫（SIIR）」支持。未來探碳路將持續導入不同自然與地方場域，發展企業健行、團隊探索、企業親子日及低碳旅遊等應用，建立可複製、可持續合作的企業ESG智慧運動旅創新模式。