快訊

今天虎爺聖誕大解密…驅邪鎮煞又咬錢 「十類人」拜了最靈驗

兩岸觀策／南海仲裁如廢紙 賴政府卻不敢說太平島非礁

吳釗燮秒揭共軍巨浪飛彈軌跡 洩漏多少台美機密？

聽新聞
0:00 / 0:00

「探碳路LetSporTour」活動 企業運動旅創打開員工福利新模式

聯合報／ 即時報導
參與者搭乘火車抵達雙溪，依照平台引導走訪不同任務節點，透過AR角色互動與場域探索，讓真實山城成為企業團隊共同體驗的戶外遊戲場域。圖／快樂島股份有限公司提供
參與者搭乘火車抵達雙溪，依照平台引導走訪不同任務節點，透過AR角色互動與場域探索，讓真實山城成為企業團隊共同體驗的戶外遊戲場域。圖／快樂島股份有限公司提供

2026世足賽

一項結合運動與員工旅遊於一堂的企業ESG智慧運動旅創SaaS服務「探碳路LetSporTour」活動，昨天（18日）於新北市雙溪區完成首場實證場域驗證，將員工旅程中的運動、交通與地方參與轉化為可回溯的行動紀錄，讓企業福利從一次性支出，升級為兼具員工健康、低碳行動及地方共好的ESG投資。

參與者在活動結束後，都表示首次以這樣有意義的方式完成員工旅遊，兼具運動與留下運動紀錄的雙重概念，值得推廣。

本次活動鼓勵參與者搭乘火車前往雙溪，再以步行及低碳自行車方式探索山城。活動將大眾熟悉的角色蒐集與戶外探索玩法帶進企業員工旅遊，參與者必須親自走到指定場域，才能完成打卡、解鎖任務並與AR角色互動，讓真實世界成為企業團隊共同探索的遊戲場域。不同於傳統活動只留下團體照、紙本簽到及滿意度問卷，探碳路在參與者完成到站、步行、自行車騎乘及任務解鎖時，同步留下時間、場域與完成項目等數位紀錄。企業不再只能知道有多少人報名，更能了解員工實際參與、低碳移動及任務完成情形，讓活動成果具備整理、追溯與持續累積的基礎。

完成旅程後，參與者可獲得個人ESG成就卡，清楚看見自己的任務、打卡及探索成果；企業則可將相關紀錄應用於員工健康促進、內部永續溝通與ESG成果呈現。平台未來也可透過任務獎勵、優惠兌換及商家核銷，串聯企業、員工、自然場域與在地商家，引導參與者完成運動探索後走進地方消費，讓員工福利預算不只照顧員工，也能支持在地產業、地方創生與城鄉共好。

探碳路執行長黃俊頴表示：「我們希望企業投入員工福利預算時，不只是購買一次旅遊行程，而是同時投資員工健康、低碳生活與社會責任，讓每一次參與都能留下可持續累積的永續成果。」本次實證活動感謝經濟部商業發展署、運動部「服務業創新研發計畫（SIIR）」支持。未來探碳路將持續導入不同自然與地方場域，發展企業健行、團隊探索、企業親子日及低碳旅遊等應用，建立可複製、可持續合作的企業ESG智慧運動旅創新模式。

探碳路於新北市雙溪區完成首場實證場域驗證，參與者以步行及低碳自行車探索山城，體驗結合員工健康、低碳行動與地方共好的企業智慧運動旅創。圖／快樂島股份有限公司提供
探碳路於新北市雙溪區完成首場實證場域驗證，參與者以步行及低碳自行車探索山城，體驗結合員工健康、低碳行動與地方共好的企業智慧運動旅創。圖／快樂島股份有限公司提供

運動

延伸閱讀

自行車／「富貴騎跡」邀全民騎遊皇冠海岸 9月12日從富貴角出發

富邦金控發佈2025年永續報告書 綠色金融實績突破2.7兆元 加速推動脫碳進程

助新住民子女探索職涯 移民署偕企業舉辦培育營

明日的餐桌開動 最高獎金15萬元！2026遠東SOGO永續飲食料理競賽 開跑

相關新聞

世足賽／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

法國尋求連三屆世界盃闖決賽的目標提前夢碎，只能和英格蘭會師美加墨世界盃季軍戰，且上半場就狂失4球，不過隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場不到2分鐘就攻破球門，第66分鐘再進球，「梅開二度」下除單屆進球數超越阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi），有機會締造世界盃首度「金靴獎連霸」紀錄，史上進球榜也以1球差超越梅西，成為史上「進球王」。

世足賽／貝林漢替補建功 英格蘭6比4退法國奪隊史次佳季軍

英格蘭和法國今天在美加墨世界盃上演進球大戰，英格蘭上半場就轟進4球，不過法國下半場有隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）「梅開二度」，登貝萊（Ousmane Dembélé）補時階段進球更讓法國追到1球差，但英格蘭替補上陣的貝林漢（Jude Bellingham）最後時刻攻破球門，單屆第7顆進球讓英格蘭以6：4收下勝利，季軍成績也締造隊史次佳。

世足賽／季軍戰傳出2助攻 法國奧利斯締造單屆最多助攻紀錄

英格蘭和法國今天在美加墨世界盃上演進球大戰，最終英格蘭在薩卡（Bukayo Saka）上演「帽子戲法」下以6：4收下勝利，季軍成績也僅次於1966年的冠軍；吞敗的法國雖寫下近三屆最差成績，不過隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）「梅開二度」登基史上「進球王」，傳出2次助攻的奧利斯（Michael Olise）單屆累積7助攻，也締造世界盃新猷。

世足賽／梅西成為金靴獎唯一威脅 姆巴佩：他一定會在冠軍戰進球

法國今天在世界盃足球賽季軍戰以4：6不敵英格蘭，看板球星姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場「梅開二度」，本屆賽事踢進10球獨居領先，挑戰金靴獎2連霸的唯一威脅就是阿根廷巨星梅西（Lionel Messi），他說：「梅西總是能夠進球，明天一定也會進。」

世足賽／對決阿根廷未獲圖赫爾重用 薩卡上演帽子戲法仍有遺憾

英格蘭24歲好手薩卡（Bukayo Saka）今天在世足賽季軍戰上演「帽子戲法」，成為6：4擊敗法國的大功臣，他在賽後透露，自己的身體狀況完全健康，本來希望世界盃有更多出場機會。

煮茶論戰／世足冠軍賽 西班牙被看好 阿根廷有絕境韌性

西班牙對上阿根廷的決賽，西班牙的實力應該比阿根廷好，在常規的時間之內，勝率略高於阿根廷，有機會小勝阿根廷；但如果阿根廷把比賽拖到延長賽，他們就好像「九命怪貓」一樣，局勢有機會逆轉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。