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排球／U18男排亞錦賽中華隊退中國奪季軍 暌違25年登頒獎台

中央社／ 台北18日電
2026亞洲U18男子排球錦標賽季軍爭奪戰在海南海口進行，中華隊以3比2戰勝中國隊（藍衣），獲得季軍。圖為中華隊李修升在比賽中進攻。中新社
2026亞洲U18男子排球錦標賽季軍爭奪戰在海南海口進行，中華隊以3比2戰勝中國隊（藍衣），獲得季軍。圖為中華隊李修升在比賽中進攻。中新社

2026世足賽

在中國舉行的亞洲U18男子排球錦標賽，台灣隊今天季軍戰靠著翁郁盛灌進全場最高28分，終場以3比2逆轉地主中國隊，順利拿到季軍，暌違25年再登頒獎台。

台灣男排曾在1997年首屆U18亞錦賽勇奪冠軍，2001年則拿到隊史次佳季軍，可惜接下來三度打進季軍戰皆以落敗收場，如今台灣男排暌違8年再度晉級4強戰，雖然昨役不敵日本，無緣搶下冠軍戰門票，不過今天季軍戰再度逆轉中國隊，如願登上頒獎台。

此役面對地主中國隊，台灣隊開局處於劣勢，進攻端受到限制情況下，以20比25率先讓出，雖然第2局在關鍵時刻穩住陣腳，以25比23扳平比分，但接著第3局遭到對手壓制，以14比25遭到對手取得聽牌。

所幸台灣隊第4局繳出強勢表現，頂住「背水一戰」壓力，以25比21順利延長戰線，並在決勝第5局延續氣勢，幾乎一路都手握領先優勢，就算台灣隊被化解3個賽末點，終場仍以15比13奪勝，帶著季軍為這次U18亞錦賽劃下句點。

身高193公分的翁郁盛此役灌進全場最高28分，搭配張瑋修拿下全隊次高21分，雙箭頭聯手發威扮演台灣隊摘下季軍的關鍵角色，另外王禹喆則進帳11分，包含全隊最高7次攔網得分。

日本 排球 中華隊

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