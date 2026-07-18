排球／不當攻擊手！許菀芸扛中華女排自由球員 期待登亞運舞台

名古屋亞運台灣女排名單日前出爐，原先擔綱攻擊手的許菀芸預計將扛下自由球員重任，她受訪時提到難免有壓力，不過還是很期待登上亞運舞台，專注在自己身上。

由隊長「排球甜心」廖苡任領軍的名古屋亞運台灣女排，這次迎來大換血，整體陣容呈現年輕化，很多人是首度踏上亞運舞台，陣中還有2名高中生許甄軒、吳紫華「越級打怪」，目標鎖定登上頒獎台，甚至打破隊史最佳紀錄銅牌。

過去是攻擊手、自由球員「雙棲」的許菀芸，本屆名古屋亞運預計扛下主戰自由球員，她今天出席活動接受媒體聯訪時透露，在高層級的比賽下，難免會有壓力，但自己不會排斥練哪一個位置，「就是把平常有的防守能力、接發球品質，再建構更好。」

許菀芸補充，本身是攻擊手緣故，比較看得出來對手要往哪裡打，更能提前預判球的落點，並對9月登場的名古屋亞運充滿期待，接下來希望專注在自己身上，利用剩餘時間全力衝刺，屆時在亞運賽場盡力發揮。

距離名古屋亞運開幕倒數2個月，中華民國排球協會籌備30日在新北市新莊體育館開打的「2026福爾摩沙女子排球國際邀請賽」，將有6支亞洲勁旅參賽，身為地主的台灣女排期盼透過比賽檢視訓練成果。