日本羽賽／許尹鏸、林芝昀不敵韓國組合 無緣女雙冠軍戰

BWF超級750系列的日本羽球公開賽，台灣女雙組合許尹鏸與林芝昀，今天在4強戰以直落二不敵韓國組合金慧貞、孔熙容，不過仍締造兩人在750等級賽事的最佳成績。

現年23歲的許尹鏸與大3歲的林芝昀從2023年開始搭檔女雙，終於在去年逐漸破繭而出，包含攜手摘下世界羽聯（BWF）500等級的海洛公開賽亞軍，目前世界排名衝上12名，如今更在日本公開賽挺進4強，雖然無緣冠軍戰席次，不過仍寫下兩人在750等級賽事的最佳成績。

生涯首度面對世界排名第6的韓國組合金慧貞、孔熙容，雖然台灣組合在首局開打後處於被動局面，技術暫停後還一度以5分落後，但許尹鏸、林芝昀並未輕言放棄，靠著堅強防守不斷與對手糾纏，甚至扳成18比18平手，可惜關鍵時刻受到對手幸運球「攪局」，導致以18比21讓出。

陷入「背水一戰」的許尹鏸、林芝昀，次局一開始打法變得更積極，收到不錯效果，手握5比1領先、打出不錯氣勢，可惜技術暫停後無法有效限制對手發揮，葬送領先位置，加上許尹鏸、林芝昀最後被對手逮到進攻機會，再以18比21遭到逆轉吞敗，與冠軍戰門票擦肩而過。